Kim Jong Un inspecciona desarrollo de arma "de última generación"

El gobernante norcoreano, Kim Jong-Un, ha visitado un lugar de pruebas militares donde se desarrolla un sistema defensivo "de última generación", en la primera inspección de ese tipo en un año, informó este jueves la televisión norcoreana.



Según informes recogidos por la agencia surcoreana Yonhap, Kim estuvo en una fecha no precisada en un lugar de un instituto de defensa donde se desarrolla una nueva arma táctica cuyos detalles se desconocen.



"El arma de última generación (...) tiene como objetivo salvaguardar completamente nuestro territorio y mejora significativamente el poder de combate de nuestro ejército popular", dijo la televisión pública norcoreana.



El medio de comunicación del régimen de Pyongyang señala que la prueba del arma "táctica de alta tecnología se ha llevado a cabo exitosamente, cumpliendo con poderosos y superiores indicadores de diseño".



Yonhap informa que se trata de la primera inspección en el terreno de un sitio de pruebas militares de Kim desde noviembre del año pasado, cuando estuvo recorriendo un lugar de pruebas de misiles intercontinentales Hwasong-15.



El anuncio se conoce en medio de señales que indican un estancamiento en el diálogo entre Washington y Pionyang para lograr la desnuclearización de la península coreana.



El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió con Kim el 12 de junio, pero no parece que estén avanzando las gestiones para realizar una nueva cumbre y concretar los compromisos adoptados en ese primer encuentro.



Según informó este jueves el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, esa segunda cumbre "probablemente se celebrará el año próximo", aunque no precisó la fecha ni el lugar donde pueda llevarse a cabo.

(EFE)