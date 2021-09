Juventud, recta de humo y talento: atributos del pitcher cubano Luis Danys Morales

Todo pelotero que juegue en cualquier liga del mundo tiene como sueño llegar al mejor béisbol del universo, el de las Grandes Ligas, y ese deseo no es la excepción para el prospecto de 18 años de edad Luis Danys Morales Aguilera, quien este martes decidió abandonar la comitiva cubana al momento de su arribo al aeropuerto internacional “Benito Juárez”, en Ciudad de México.



Cuba intervendrá desde este jueves, 23 de septiembre, en la Tercera Copa Mundial Sub-23, en Ciudad Obregón, México. En su debut, el equipo cubano jugará ante República Dominicana, en un evento que tendrá la ausencia de los dos países con mejor béisbol, Estados Unidos y Japón.



Hasta el momento de edición de esta nota, se desconocía el paradero del espirituano Morales Aguilera.



Lanzador derecho y con un futuro promisorio en el béisbol profesional, el joven cubano es uno de los prospectos más codiciados por organizaciones de Grandes Ligas.



Durante el último Campeonato Nacional Juvenil de Cuba, Luis Danys fue una de las sensaciones en la lomita. En un partido ante el equipo de Las Tunas, el lanzador de Sancti Spíritus le propinó 18 ponches a la ofensiva tunera en sólo 7 entradas y 2 tercios de labor.



En el Campeonato Nacional de Cuba Sud-18, el serpentinero del municipio Taguasco ganó 7 partidos, perdió 3, ponchó a 135 bateadores y terminó con un increíble promedio de carreras limpias de 0.87 en más de 80 entradas lanzadas.



En ocasiones, Morales Aguilera llegó a alcanzar envíos de 95-96 millas, con una estabilidad de 90 MPH.



En la Serie Nacional 2020-2021, el talentoso serpentinero abrió 9 partidos y relevó en tres oportunidades con la selección espirituana. Ganó 3, perdió igual cantidad y concluyó con un promedio de carreras limpias de 6.84, y todo eso con apenas 17 años de edad. También se destacó con un partido no hit no run en la categoría Sub-15.



El derecho Morales depende mucho de la recta, que sobrepasa las 90 millas por horas. Aunque su control no es el fuerte, deberá mejorar en ese aspecto.



En el verano del pasado año Morales fue capturado, junto a sus padres, en un intento de salida ilegal del país. Por ese motivo, y con ese historial, muchos fanáticos pensaron que el lanzador espirituano no iba a formar parte del equipo Cuba a la Copa Mundial en México.



Seguramente, muchas organizaciones de las Ligas Mayores van a tratar de enviar cazatalentos para observar al lanzador espirituano cuando realice, más adelante, sesiones de exhibiciones.