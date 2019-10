Juez rechaza apelación de Trump sobre impuestos

Un juez federal rechazó la apelación del presidente Donald Trump a la publicación de ocho años de sus declaraciones de impuestos en el estado de Nueva York, diciendo el lunes que no podía otorgar “una aserción tan categórica e ilimitada de la inmunidad presidencial”.



Los abogados de Trump le informaron al juez que planean apelar el fallo. El juez Victor Marrero dijo que el pedido de Trump de una inmunidad tan amplia es “extraordinario”.



"Como lo lee la corte, la inmunidad presidencial se extendería para cubrir todas las fases de un proceso criminal, incluyendo investigaciones, los procedimientos y citaciones del jurado investigador, la imputación, arresto, juicio, condena y encarcelamiento”, escribió Marrero. “Esa protección constitucional presumiblemente cubriría cualquier conducta, en cualquier momento, en cualquier fórum, estatal o federal, y sin importar si el presidente actuó solo o en concierto con otros individuos”.



El juez dijo que él no puede “aprobar una aserción tan categórica e ilimitada de la inmunidad presidencial de un proceso judicial como permitida por el plan constitucional de la nación, especialmente a la luz de preocupaciones fundamentales sobre la arrogación excesiva del poder que animó la delicada estructura de la Constitución y su calibrado equilibrio de autoridad entre las tres ramas del gobierno nacional, además de entre las autoridades federales y estatales”.



Los abogados no respondieron de inmediato a pedidos de comentario sobre el fallo.



Las declaraciones de impuestos fueron solicitadas por el fiscal del distrito de Manhattan Cyrus R. Vance Jr. Su oficina está investigando la participación de la Trump Organization en la compra del silencio de dos mujeres que dijeron haber tenido relaciones sexuales con Trump.



Los abogados de éste han dicho que la investigación tiene fines políticos y que el pedido de sus declaraciones de impuestos desde enero del 2011 a la fecha debe ser rechazado porque él es inmune a investigaciones criminales mientras sea presidente.



La semana pasada, abogados del Departamento de Justicia en Washington le pidieron a Marrero que aplazara su decisión sobre el asunto.



Vance comenzó la pesquisa luego que fiscales federales en Manhattan completaron su investigación sobre pagos que el exabogado personal de Trump, Michael Cohen, arregló para la actriz porno Stormy Daniels y la modelo Karen McDougal para que guardaran silencio durante la campaña presidencial. La Trump Organization reembolsó a Cohen, quien ahora cumple tres años en prisión.