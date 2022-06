Juez amenaza a opositora de 66 años con la cárcel por negarse a ser "reeducada"

Este lunes, la activista Yolanda Carmenate Fernández, condenada a cuatro años de prisión sin internamiento por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021, fue citada por el juez de ejecución del Tribunal Municipal de las Tunas, quien la amenazó con revocarle la sentencia y enviarla a prisión cerrada si no participa en los "círculos de interés político" mensuales.

“Me citó el Juez de Ejecución; me cuestionó el por qué no asistí a la reunión programada y me amenazó con ser revocada; si no asisto, ya estoy revocada y vuelvo a las siniestras mazmorras, que aquello es un infierno”, dijo la opositora al periodista Tomás Cardoso, de Radio Martí.

Carmenate relató que el curso al que debió asistir fue el pasado miércoles “pero en dicha reunión, ellos ahí se ponen a dar charlas del gobierno y querer adoctrinarnos, cosa que es imposible, por lo menos para mí, porque ya yo estoy definida y conozco la verdad, y voy detrás de la verdad, que es la libertad, la democracia para mi pueblo”, aseveró.

“Todo ello no es más que hostigamiento y acecho policial por parte de vecinos y de la policía, y otros al mando de la tiranía imperante, contra mi persona, para poder justificar su coartada, no solamente con la intención de llevarme de nuevo a sus siniestras mazmorras, también para mantenerme en extrema vigilancia y persecución. Además, para hacerme la vida imposible, a mi familia y a mi persona”, señaló Carmenate.

La opositora recalcó que no ha cometido delito alguno, sino solo ejercido su derecho constitucional a la libertad de protesta de forma pacífica.

"Porque la causa que estamos luchando es una causa justa, porque queremos paz, democracia, prosperidad para todo nuestro pueblo”, concluyó.

Anteriormente, Carmenate había dicho a Radio Martí que en febrero pasado fue "sometida injustamente ante el Juez de Ejecución, donde fui objeto de coacción, coerción e intimidación con amenazas de llevarme a prisión de continuar con mi activismo político".



La mujer explicó, además, las dificultades que enfrenta en el sistema de reclusión domiciliaria: "No puedo salir de la ciudad, en mi vivienda (que es de heredero) no puedo aceptar ningún hermano de causa, no puedo tampoco meterme en las redes sociales a dar ningún tipo de opinión, ni nada que tenga que ver en contra de la revolución".

Según explicó entonces, no se siente en condiciones "psíquicas ni físicas para ir a una prisión".

Miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Carmenate fue encontrada culpable de los presuntos delitos de “Propagación de epidemias”, “Resistencia y Desacato” por su participación en las protestas del 11J.

(Con reporte de Tomás Cardoso para Radio Martí)