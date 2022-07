Juan Soto rechaza oferta de $440 millones de dólares

Imagínense ustedes que a la tierna edad de 23 años alguien les ofrezca, en bandeja de plata, un salario garantizado de $440 millones de dólares por jugar pelota durante las próximas 15 temporadas. $440 millones por desempeñarse en un juego de niños, y por hacer lo mejor que puedas, durante 7 meses al año.



Bueno, eso fue exactamente lo que los Nacionales de Washington le ofrecieron al patrullero dominicano Juan Soto, y éste último rechazó la oferta sin dar muchos detalles.



Primero, voy a poner las estadísticas de este talentoso outfielder para que ustedes mismos opinen si en realidad vale esos $440 millones de dólares que le están ofreciendo.



Estadísticas de su carrera: 4 temporadas y media. 555 partidos jugados, batea .293 con promedio en base .427; 118 jonrones; 108 dobletes; 355 carreras impulsadas.

En su página oficial MLB.com, el béisbol de las mayores ha publicado un reporte, tanto en inglés como en español, sobre la oferta del contrato por parte de los Nacionales que fue, aparentemente, declinado por el toletero dominicano.



Por supuesto que ya la prensa le preguntó al outfielder dominicano que por qué había rechazado una oferta tan jugosa como esa, pero Soto se limitó a contestar que él se dedica solamente a jugar pelota y le deja las negociaciones a su representante Scott Boras que, a propósito, tampoco está contestando a esas preguntas por el momento.



A nuestro juicio, la decisión de Soto de declinar inmediatamente uno de los contratos más jugosos jamás vistos en la historia del deporte profesional organizado a nivel mundial significa solamente una de 3 cosas:



1-Juan Soto no está contento con la organización de los Nacionales de Washington y quiere marcharse.



2-Juan Soto está 100% convencido de que a su tierna edad de 23 años hay otro club de Grandes Ligas dispuesto a ofrecerle más de $440 millones de dólares por las próximas 15 temporadas.



3- (Yo no apostaría por esta) A Juan Soto no le interesa la plata y solo quiere jugar pelota.



El toletero dominicano será agente libre a finales de la temporada 2024. Los Nacionales de Washington ahora tienen 3 opciones:



1-Ofrecerle más dinero, a ver si logran convencerlo para quedarse en la capital norteamericana.



2-Cangearlo y recibir varios prospectos por él.



3-Vender su contrato y que otro club se encargue de su salario.



Se dice que MLB es uno de los negocios más lucrativos de mundo. Un pelotero que declina una oferta de $440 millones de dólares no se ve todos los días y aún no estoy convencido qué me horroriza más: que el peor club de la liga ofrezca en bandeja de plata un contrato de $440 millones de dólares, o que un pelotero que actualmente está bateando promedio .250 rechace dicho contrato.