Joven sale a la calle a pedir "Libertad"; médico en Manzanillo también protesta en solitario (VIDEO)

El joven cubano Diego Jesús Fernández Asín salió a manifestarse en solitario el domingo, en la víspera del primer aniversario del estallido nacional del 11 de julio.

En su Facebook Live del 10 de julio de 2022 habla de los problemas que enfrentan los jóvenes en Cuba y sus deseos de que haya un cambio de sistema político en la isla.

"Libertad es lo que yo quiero para el pueblo cubano, libertad, libertad... ¡Abajo la dictadura de Díaz-Canel-Castro! Ustedes no tienen que estar en el gobierno. No me mires, únete... Si tú crees que en Cuba no hay verdaderamente una dictadura, explícame por qué en los hospitales no hay medicinas, por qué si sales a las calles reprimen al pueblo…”, gritó el joven en su protesta.



“¡Viva Cuba Libre, libertad de expresión es lo que queremos. Quiero una Cuba donde no haya represión, donde los policías no le den golpes a la gente por salir a la calle. A mí nadie me paga por esto. ¡Libertad! Si tú eres joven, universitario, paro nacional..no vayan a trabajar...Esta directa es el sentir mío y de muchísimos cubanos que no aguantan esto ya”, alcanzó a decir antes que la transmisión se cortara.

El mismo día del aniversario de las protestas, el doctor Enrique Leyva Rodríguez fue golpeado y detenido por agentes de la Seguridad del Estado, luego de que saliera a las calles de Manzanillo, en Granma, a exigir libertad.



“Este médico salió hoy a las calles en Granma, Manzanillo, con su bata de patria y vida, solo pidiendo lo que muchos venimos haciendo, medicinas para los pacientes, y libertad para todo el pueblo. La policía política le dio tremenda paliza y está en paradero desconocido”, denunció el también doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre en su perfil de Facebook.

También el periodista cubano José Raúl Gallego denunció la detención del médico, que escribió el mensaje de "Patria y Vida" en su bata blanca.

"Salió a las calles de Manzanillo, Granma, pacíficamente a pedir libertad. En estos momentos se encuentra detenido y golpeado", escribió el periodista.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) reportó 105 acciones represivas, entre ellas, detenciones arbitrarias, retenciones en las viviendas, citaciones policiales, amenazas y cortes del servicio de telefonía e internet, en el marco del primer aniversario del 11J en Cuba.



"Desde el pasado viernes la policía política ha desplegado un fuerte operativo a nivel nacional con el fin de impedir que los ciudadanos recuerden de manera pública el primer aniversario del 11J. Uno de los principales objetivos de las acciones represivas son los familiares de los prisioneros políticos y de conciencia, a los cuales se les está amenazando para que no salgan a la calle y se les hace advertencias y amenazas varias", indicó la organización.



El OCDH denunció que entre los detenidos se encuentra el opositor Guillermo Fariñas, el Premio Sájarov de la Unión Europea, quien fue arrestado desde el pasado viernes 8, y a cuyos familiares se les continúa impidiendo comunicarse de ninguna manera con él.

[Incluye reportaje radial de Ivette Pacheco]