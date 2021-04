Madre de joven rapero asegura que su hijo lleva 10 días en huelga de hambre en una prisión de Villa Clara

El rapero, integrante de la opositora Academia Julio Machado, Didier Eduardo Almagro Toledo, cumple este lunes 10 días en huelga de hambre, aseguran fuentes cercanas al opositor.

La vida del joven encarcelado en la prisión conocida por el "El Pre Tensado", en Villa Clara, corre peligro, de acuerdo al testimonio ofrecido por su madre, Maydelín Toledo, a Radio Televisión Martí.



La señora confesó sentirse desesperada ya que desde el 27 de enero no ha podido comunicarse con el joven, condenado en noviembre de 2020 a tres años de privación de libertad por los cargos de desorden público.

"La vida de mi hijo se está apagando, ya que hoy hace 10 días que está en huelga de hambre. Yo tuve una información por una fuente confiable de que lo habían metido en una celda y que estaba plantado. No sé nada de su situación. No sé nada. Cómo se pueda estar encontrando, si le han dado golpes, si lo han maltratado estos esbirros asesinos, estos Castros asesinos. Lo quieren silenciar al costo que sea posible. Yo temo por la vida de mi hijo, es lo único que yo tengo en mi vida", declaró.

Días atrás, desde Placetas, la activista Arianna López en conversación con Radio Martí, dijo que "según fuentes confiables cercanas a Almagro Toledo", el joven rapero habría iniciado una huelga de hambre y sed el 2 de abril.

"He ido varias veces a la prisión para que una persona me de la cara, me de el frente algún guardia, el jefe de la prisión Dixán Aguilar López, y nadie me quiere dar respuesta de por qué no le dan un teléfono. Yo siento que algo malo le debe estar pasando por eso no le quieren dar teléfono", insistió la madre del opositor.

Con 23 años, el opositor fue violentamente arrestado cuando participaba, junto a otros miembros de la Academia Julio Machado, de un cacerolazo en solidaridad con los vecinos de su barrio en Placetas, Villa Clara, que protestaban por un corte eléctrico de más de ocho horas. En la madrugada del 5 de agosto su vivienda fue allanada y registrada por un enorme operativo de la policía política.

El artista desde sus canciones ha expresado sus opiniones políticas contrarias al sistema comunista cubano.

“El caso de Didier refleja la naturaleza autoritaria del régimen cubano. Es un caso más, como otros que hemos visto, donde el acusado no tiene derecho a la legítima defensa, no tiene derecho a un proceso legal transparente. Fue juzgado en un juicio sumario. Creemos que es importante salir a apoyarlo y a pedir por su liberación”, aseguró Freemuse, organización internacional que defiende la libertad de expresión artística y la diversidad cultural y que lanzó en marzo una campaña a favor del rapero.