Joven preso por trasmitir en vivo protesta del 11J denuncia abusos en prisión : "la vida se me va en este horrible lugar"

“Los días pasan y la vida se me va en este horrible lugar, no veo la hora de salir”, dice en una carta desde prisión Yoan de la Cruz, el joven manifestante que enfrenta 8 años de cárcel por transmitir en vivo la protesta del 11 de julio en San Antonio de los Baños.

De la Cruz lleva 7 meses encarcelado y más de dos esperando la sentencia. En la misiva, publicada en Facebook por su amigo Adelth Bonne Gamboa, el joven confiesa que esos 8 años de cárcel que le pide la fiscalía lo tienen “muy preocupado”.

También habla de los abusos a los que ha sido sometido en prisión.



“Nadie se imagina cómo me he sentido, eso solo lo sé yo, los maltratos y humillaciones que he tenido que aguantar, una por ser homosexual y otra por lo ocurrido el 11 de julio” que, para mí, no hice nada para que me pidan 8 años de prisión”.

De la Cruz anhela los días en que podía vivir como un joven normal, escuchando su música favorita, y menciona que es fan del reguetonero cubano, residente en EEUU, El Chacal.

"Esto es muy duro, sinceramente me ha cambiado la vida, extraño tanto estar en mi casa, con mi familia, mis amigos, hacer mis TikTok, escuchar música, y ya sé que te dijeron que soy fan a El Chacal, pero creo que ya no podré conocerlo, qué triste me siento", escribió.

Aunque testigos de la defensa señalan que De la Cruz se limitó a filmar las protestas y trasmitir en vivo por Facebook, los fiscales lo acusan de desórdenes públicos y desacato.

Su madre, Maribel de la Cruz, también defiende la inocencia del joven.

“Como madre voy a seguir pidiendo su libertad en las redes sociales (…) Pido a los fiscales que van a dictar sentencia que sean justos porque van a acabar con su vida”, dijo en entrevista con el portal CubaNet tras el juicio contra el manifestante, en diciembre pasado.

Bonne Gamboa, el destinatario de la carta, expresó su compromiso de seguir luchando por la excarcelación de su amigo. "No me voy a cansar de exigir la libertad de mi amigo Yoan de la Cruz. Yoyi Yoyi!! Cada vez que me acuerde, lo voy a publicar!!! Libertad para Yoan!! Su mamá y familia lo necesitan en casa", dijo en Facebook.