La joven manifestante de Nuevitas, que filmó y transmitió a través de las redes sociales las protestas del 18 y 19 de agosto en ese municipio agramontino, lleva seis meses encarcelada en una prisión de mayor rigor en Camagüey y aún no tiene petición fiscal.

Mayelín Rodríguez Prado ahora está siendo amenazada con que podría ser procesada por el delito de sedición, según informó a Radio Martí, Juan Carlos González Leyva, miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos.



Rodríguez Prado lleva medio año encerrada en una galera de la prisión de Mujeres Granja Cinco, sin ser presentada ante autoridad judicial alguna.



"No tengo aún ni una acusación formal, los agentes de la Seguridad del Estado me dijeron inicialmente que me acusarían de desórdenes públicos y corrupción de menores, pero ahora, recientemente, cambiaron sus amenazas, y me han dicho que me van a acusar del delito de sedición", relató la propia víctima en una comunicación telefónica que estableció desde el penal con el Consejo de Derechos Humanos, informó González Leyva.

El activista agregó que la joven madre de 22 años de edad fue detenida en su casa y luego incomunicada en la sede de la Seguridad del Estado, en Villa María Luisa, ubicada en el reparto Garrido en la cabecera provincial.



Rodríguez Prado había sido arrestada el 22 de agosto pasado, después que publicó en las redes sociales las imágenes de dos niñas pequeñas, agredidas físicamente por agentes policiales, cuando las menores intentaban evitar que se llevaran preso a su papá, durante las manifestaciones contra el régimen que tuvieron lugar en el pueblo de Nuevitas.

González Leyva denunció que la muchacha fue confinada por agentes de la policía política en su sede en Camagüey, "donde permaneció varias semanas sometida a fuertes interrogatorios y privada de la comunicación con un abogado y sus familiares, incluyendo su niña pequeña de tres años”.



Tras la detención de Rodríguez Prado, que reside en la calle Calixto García No. 95, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba pidió su inmediata liberación.



También la organización no gubernamental Amnistía Internacional se sumó al pedido de libertad de la joven.

“Su detención es arbitraria y refleja que el gobierno de Díaz-Canel sigue con su política de reprimir”, declaró Erika Guevara-Rosas, representante de la organización en América Latina.