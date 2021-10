"Lo único que hice fue defenderme de tres policías", muchacha condenada a 4 años por manifestarse el 11J (VIDEO)

El instante en que una joven menuda intentaba defenderse de tres policías que buscaban neutralizarla, durante las protestas antigubernamentales que se dieron en Camagüey, el pasado 11 de julio, quedó registrado en un video.

Por ese incidente Reyna Yacnara Barreto Batista fue condenada el pasado 25 de octubre a 4 años de "trabajo subsidiado con internamiento", de una petición fiscal inicial de 5 años de cárcel: tres años por atentado y dos años por alterar el orden público.

Para la joven, entrevistada por la revista hecha en Camagüey La Hora de Cuba su sentencia es "absurda".

“No vale de nada quedarse callada. No vale nada afrontar una condena por gusto. Si hice algo la afronto, pero por gusto, NO. Por defenderme de un golpe de tres hombres, NO", declaró.

"Ellos dicen que yo soy una amenaza para el pueblo, que yo soy una amenaza para la sociedad. ¿Cómo yo voy a ser una amenaza para la sociedad, si yo lo único que hice fue defenderme? Aparte, en el juicio, ellos mismos dijeron que ellos no me habían dado ningún golpe, aparte que ningún golpe mío había llegado a tocarlos. Entonces, ¿por qué esta condena? Me están arrebatando cuatro años de mi juventud por gusto", sentenció la camagüeyana.

El hermano de la joven, el artista visual Hamsel Oms Batista, residente en Quito, Ecuador, filmó un video para denunciar las arbitrariedades de este caso.

"Los mismos policías en el juicio dijeron que en un momento ella les llegó a tocar a la cara y el video muestra que no hubo ningún tipo de daño físico de parte de mi hermana hacia los policías", afirmó y recalcó que en el video puede verse claramente cómo uno de los policías le lanza una patada a la joven.

"Según me cuenta mi mamá, la abogada supo defender bien a mi hermana. Sabemos que los abogados allá no es que puedan hacer mucho, por más que tengan la voluntad de hacerlo. Estaban usando los testimonios de los policías como testigos y se notaba ese ambiente demasiado sobreactuado, de sus declaraciones, como que no sabían exactamente de qué estaban hablando, y te das cuenta cuando hay algo que no está bien, que es algo que está montado", afirmó el artista en declaraciones divulgadas por la revista feminista cubana Alas Tensas.

Hamsel denunció que su hermana fue juzgada junto a otro joven: "Al otro chico le piden tres años de privación de libertad solamente por haberse subido en un bus a gritar "Patria y Vida".

Se trata, según explica La Hora de Cuba, de Yusán Machado Téllez, quien terminó siendo condenado a 2 años de privación de libertad.

"Esa es la justicia que les da a los cubanos su gobierno, una justicia que solamente aplican a favor de ellos. No les importa arruinarle la vida a jóvenes, ni a sus familiares con tal de dejarse dar un escarmiento y sembrar en las personas ese miedo a manifestarse. Una cosa que es un derecho básico en cualquier país, pero en el nuestro es ilegal", declaró Hamsel.

Al menos 1,175 personas fueron detenidas en Cuba por manifestarse pacíficamente el 11 de julio, de ellas 612 permanecen aún en prisión.

Entre los manifestantes que siguen encarcelados se cuentan 15 menores de 18 años de edad.