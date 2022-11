Jefe de personal de la Fuerza Aérea de EEUU a la VOA: "Tenemos que cambiar"

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos y Rusia sostendrán en próximas fechas negociaciones para reanudar las inspecciones de control de armas nucleares que fueron suspendidas durante la pandemia de COVID-19, y cuya suspensión se prolongó después de la invasión rusa a Ucrania, informó el Departamento de Estado el martes.



El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que las negociaciones en torno a las inspecciones tendrían lugar "en un futuro cercano" bajo los términos del tratado Nuevo START y no incluirán ninguna discusión del conflicto en Ucrania.



No dio una fecha o un lugar para la realización de las pláticas, pero otros funcionarios insinuaron que se llevarían a cabo antes de que concluya el año, posiblemente en Egipto.



La reunión de la llamada "Comisión Consultiva Bilateral" del tratado será la primera en más de un año, y tiene como objetivo demostrar que ambas naciones continúan comprometidas al control de armas y a mantener abiertos los canales de comunicación a pesar de sus otras diferencias.



"Creemos firmemente en todo el mundo en el poder de transformación y la importancia de la diplomacia y el diálogo", dijo Price a los reporteros en Washington. Subrayó que el gobierno del presidente Joe Biden era "realista" sobre lo que se podría conseguir durante el encuentro.



"Demuestra nuestro compromiso para reducir riesgos, para la estabilidad estratégica, algo en lo que seguimos comprometidos, algo que es de profundo interés bilateral, y esperamos que la próxima reunión sea constructiva", declaró.



Las inspecciones de instalaciones militares de Estados Unidos y Rusia de acuerdo al tratado Nuevo START fueron suspendidas por ambas partes debido a la propagación de coronavirus en marzo de 2020. La comisión se reunió por última vez en octubre de 2021, pero Rusia suspendió unilateralmente su cooperación con las provisiones de inspección del tratado en agosto a forma de protesta contra el apoyo de Washington a Ucrania.



"Le hemos dejado en claro a Rusia que las medidas impuestas como resultado de la guerra no provocada de Rusia en contra de Ucrania no impiden que los rusos y los inspectores rusos realicen inspecciones del tratado Nuevo START en Estados Unidos", comentó Price. "Así que esperamos que ese encuentro de la Comisión Consultiva Bilateral nos permita continuar con esas inspecciones", concluyó.