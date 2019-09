Irán bajo el foco de atención de Estados Unidos

El Departamento de Estado de los Estados Unidos realiza un seguimiento acucioso e informa con detalle el resultado de sus observaciones y políticas al respecto.



En este sentido el Representante Especial para Irán y Asesor Principal del Secretario de Estado Mike Pompeo, Brian Hook, dijo esta semana que “es importante que no perdamos de vista el panorama general. Las sanciones contra Irán están diseñadas para negar los ingresos (económicos) del régimen para financiar sus operaciones en el extranjero y (con eso) devolverlo a la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo nuevo e integral”.



Por su parte el Secretario de Estado Mike Pompeo agregó que "la presión máxima continúa". "El régimen iraní financia al asesino (Bashar Al) Assad y a los representantes terroristas como Hezbolá, a través de sus ventas ilícitas de petróleo. Continuaremos negando a Irán los recursos que necesita para desestabilizar el Medio Oriente”.



El 4 de septiembre, Estados Unidos designó 16 entidades y 10 individuos e identificó 11 buques que forman parte de una gran red de transporte que permite a la Fuerza de la Guardia Revolucionaria Islámica Cuerpo-Qods, vender petróleo ilícito en beneficio del régimen de Bashar Al Assad, Hezbolá y otros actores identificados como terroristas.



"A las personas y entidades sancionadas se les negará el acceso al sistema financiero de EEUU y figurarán como terroristas globales especialmente designados. Además, se congelará cualquier activo en EEUU", informaró.



Quienes a sabiendas brindan bienes, servicios o apoyos importantes a las personas y entidades designadas, pueden enfrentar consecuencias de sanciones.



Entre tanto, el Departamento de Estado estadounidense también explicó que por primera vez, Estados Unidos ha sancionado a la agencia espacial civil de Irán, que desarrolla la misma tecnología de vehículos de lanzamiento espacial utilizada en misiles balísticos. "Hacemos un llamado a nuestros aliados para que se unan a nosotros con el fin de disuadir al principal patrocinador mundial del terrorismo, de desarrollar su programa de misiles balísticos", dijo el Secretario Pompeo.



"Estados Unidos no permitirá que Irán use su programa de lanzamiento espacial como cubierta para avanzar en sus programas de misiles balísticos. El intento de Irán del 29 de agosto de lanzar un vehículo espacial, subraya la urgencia de la amenaza", refirió.



Hook anunció que la recompensa ofrecida por la Justicia de los Estados Unidos es de hasta 15 millones de dólares a quien provea de información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.



[Redactado por Paul Sfeir, con Información del Departamento de Estado de EEUU]