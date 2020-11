Iota causa graves daños en Nicaragua y se apresta a impactar Honduras

HRW: Peligra Estado de Derecho en Perú por destitución del presidente Vizcarra

<p>La destitución el pasado 9 de noviembre de<strong> Martín Vizcarra</strong>, presidente electo de Perú desde 2018, por miembros del Congreso alegando "facultades legales dudosas, al sostener que tenía una incapacidad moral", podría constituir "una grave amenaza al <strong>Estado de Derecho</strong> en el país", según Human Rights Watch (HRW).</p> <p>La organización defensora de los derechos humanos hizo un llamado a la OEA quien, alega, "debe convocar una sesión del consejo permanente con urgencia y vigilar de cerca la situación en el Perú".</p> <p>En lo que aparenta ser una maniobra defensiva por parte del Congreso peruano, el presidente Vizcarra fue destituido a causa de las acusaciones de corrupción que, de acuerdo con HRW, "<strong>todavía están siendo investigadas</strong>". En su lugar, Manuel Merino, presidente del Congreso, tomó juramento como nuevo presidente el día 10 de noviembre, lo cual generó la movilización popular en protesta por lo que consideran una arbitrariedad.</p> <div class="tag_image tag_image1 " contenteditable="false" mode="img|enlarge|FC20313D-8406-4C2D-B280-CA35AF1497B8.jpg|1||||0|0|0|1|Violencia policial contra manifestantes en Lima, Perú, el pasado 10 de noviembre"><img contenteditable="true" src="https://gdb.radiotelevisionmarti.com/FC20313D-8406-4C2D-B280-CA35AF1497B8_w268.jpg" />Violencia policial contra manifestantes en Lima, Perú, el pasado 10 de noviembre</div> <p>"Las acusaciones contra Vizcarra deben ser investigadas", ha dicho <strong>José Miguel Vivanco</strong>, director para las Américas de HRW, quien agrega "sin embargo, existen serias dudas sobre la legalidad de su vacancia, que parece responder al interés personal de algunos legisladores de eludir cualquier rendición de cuentas en el futuro", dijo Vivanco, refiriéndose a la investigación abierta por el presidente Vizcarra acerca de muestras de acciones corruptas cometidas por importantes legisladores del Congreso en el Perú.</p> <p> Más adelante, José Miguel Vivanco expresa su preocupación acerca de que "Existen motivos sólidos para sospechar que utilizarán la destitución de Vizcarra para seguir debilitando el Estado de Derecho en el Perú".</p> <p>De acuerdo con lo expuesto por HRW, la destitución del presidente Vizcarra puede estar vinculada a las medidas tomadas por este contra la corrupción, entre ellas, "<strong>limitar la inmunidad parlamentaria y reformar las normas sobre el financiamiento de partidos políticos</strong>", por otra parte, aduce, "el Tribunal Constitucional está examinando una demanda acerca de la cláusula constitucional que permite la vacancia del presidente por "incapacidad moral".</p> <div class="tag_image tag_image1 " contenteditable="false" mode="img|enlarge|C3F0865D-1477-4058-9E3F-D9031073449B.jpg|1||||0|0|0|1|Manifestantes en apoyo a Martín Vizcarra son golpeados por la policía en Perú"><img contenteditable="true" src="https://gdb.radiotelevisionmarti.com/C3F0865D-1477-4058-9E3F-D9031073449B_w268.jpg" />Manifestantes en apoyo a Martín Vizcarra son golpeados por la policía en Perú</div> <p>Que el Congreso no haya seguido las vías regulares estipuladas por la Constitución, llevando a Martín Vizcarra a juicio político, es otro de los puntos débiles de su destitución ya que, según los expertos legales, alega HRW, la inhabilitación por "incapacidad moral" es una "disposición vaga y poco clara" y a esto se suma que los medios de comunicación han informado que "decenas de congresistas, incluido del partido de Merino, están siendo investigados penalmente por cargos que incluyen corrupción, entre otros graves delitos"·</p> <p>La actitud policial durante las manifestaciones populares en apoyo al depuesto presidente también han sido motivo de denuncia por parte del HRW, quien advierte el "uso excesivo e innecesario" de la fuerza bruta contra los manifestantes pacíficos, lo cual viola todos los acuerdos firmados por Perú sobre el derecho a las libertades de los individuos.</p> <p>(<a href="https://www.hrw.org/es/news/2020/11/12/peru-destitucion-del-presidente-amenaza-el-estado-de-derecho" target="_blank"><em>Redactado con información de Human Rights Watch</em></a>)</p>