Internautas en la isla inconformes con nuevas regulaciones para redes

Numerosas quejas y cuestionamientos de usuarios de Internet en Cuba desbordan foros en redes sociales y en medios de prensa digitales, tras el anuncio de que se permitirán las conexiones privadas y la importación de equipos para compartir la señal Wi-Fi.

Los cubanos, en un principio agradecidos por el anuncio de que finalmente se legalizarían las conexiones hasta ahora clandestinas para replicar la señal de Internet, están inconformes con las regulaciones aparejadas a esta medida anunciada el miércoles.

Las quejas van desde el rango limitado para la señal, el alto precio de las licencias para los operadores de red, los estrictos requisitos para la importación de los equipos, entre otros señalamientos.

Adiós SNET !

A partir del 29 de julio, que entra en vigor la Resolución 98, se habilita la creación de redes de alcance local (RLAN) con una potencia máxima radiada de 100MW, “si usted quiere conectar esta red con otra red LAN usted debe hacerlo a través de la red pública de ETECSA”, dice el Ministerio de Comunicaciones y agrega “Usted podrá declarar su red y solo entonces podrán conectarse a la red pública y cada persona perteneciente a esta red lo podrá hacer a través de su cuenta Nauta”.

La StreetNet o Snet, descrita en El Estornudo como "la gran red semiclandestina que conecta miles de computadoras caseras a todo lo largo y ancho de la capital cubana y funciona como una suerte de Internet local. 100% made in Havana", ofrece "foros, redes sociales estilo Facebook, sitios de noticias, bibliotecas virtuales, salas de videojuegos, páginas de clasificados, repositorios con lo más actualizado de Netflix y HBO".

Yudivián Almeida, uno de los creadores de la web de Periodismo de datos Postdata.club opina que con la nueva regulación “ muy poco podrán contribuir las personas naturales a crear infraestructura de red real” pues asegura que la medida hace que la “infraesctructura creada y funcional, como SNET, dado su arquitectura de hoy no podría operar legalmente desde lo privado”.

El experto en informática fue más específico: “la potencia permitida a los equipos que interconectan equipos de cómputo no permitirá grandes distancias. Esto no permitiría que funcionen redes como SNET y que mucho del equipamiento que se usa hoy no se pueda utilizar”.

"Esto más que contribuir a la Informatización del país se mueve en la dirección contrario. Infraesctructura creada y funcional, como SNET, dado su arquitectura de hoy no podrían operar legalmente desde lo privado", apuntó el ingeniero.

En la web oficialista CubaDebate un usuario identificado como "The Crow" dice que la medida es una sentencia de muerte para la red ampliamente utilizada por cubanos para jugar en línea y compartir datos.

“O sea antes no existía regulación por eso las redes hechas por las comunidades como SNET no eran legales ni ilegales. Ahora que si existe regulación, se declaran TOTALMENTE ILEGALES y se puede, con todas las de la LEY, CONFISCARLAS etc. etc etc…No me cabe duda de que este es el verdadero objetivo de esas regulaciones. Seguimos en las mismas, todo lo prohíben, REALMENTE NO ESTAN REGULANDO NADA, simplemente aprueban algo a lo que lógicamente las personas deberían tener derecho, poner una memoria wifi o un rutersito (router) para repartir wifi en tu casa, porque lo demás como ya se ha comentado en el otro artículo no da para respaldar las REDES que las COMUNIDADES HAN CREADO CON MUCHO SACRIFICIO, ya que estas regulaciones no amparan la extensión de estas redes tan amplias y las potencias de los equipos que en ellas se utilizan. Preparence amiguitos de SNET, pónganse duros porque se les van a tumbar la RED”.

En este mismo foro el ingeniero informático Raúl L. García mostró preocupación por los límites en el rango permitido:

"Hablando técnicamente un rango de conexión de 300m a la redonda solo brinda legalidad a las personas que utilizan APs o Routers inalámbricos de mesa. Cualquier equipo o antena externa de las comunes en los parques fácilmente alcanzan distancias de varios Km e irradian potencias mucho mayores a las mencionadas en las normas. Estoy grandemente preocupado, porque lejos de descanzar tranquilo pudiendo pagar la licencia para el uso de un equipo externo en el espacio radioelectrico cubano, ahora tengo que cavar un hueco para enterrar mis equipos. Y sigue mi pequeña y apartada comunidad sin posibilidad alguna de tener acceso a internet por WIFI, cuando ya ni los datos moviles se pueden utilizar por problemas desconocidos, referentes al Servicio de ETECSA. Si leemos la Gaceta de hoy veremos que legalmente estan las bases para todos seamos felices, pero me preocupa grandemente que quede fuera del amparo de la ley la mayor comunidad de titulares naturales de equipos y redes. En mi caso vivo a 6Km, 8Km y 12Km de las zonas WiFi mas cercanas. Donde la única opcion que me queda es esperar a que salga la licencia por cuenta propia que seria similar a un WISP o Proveedor de servicio de internet por sus siglas en Ingles, y brindar a ETECSA la posibilidad de que a través de mis equipos me permita proporcionar conectividad a internet al reparto donde nací y me crié".

Los precios...

La normativa establece el pago de 8 000 pesos "en la moneda que corresponda" a las personas jurídicas (empresas, hostales, restaurantes, etc) para acceder a las bandas de frecuencias de 2400 MHz a 2483.5 MHz, 5150 MHz a 5350 MHz, 5470 MHz a 5725 MHz y 5725 MHz a 5850 MHz y de 2000 por las antenas Wi-Fi.

Los usuarios con redes personales en sus casas no requieren la licencia de operación (siempre y cuando no hagan negocios con esta conexión y el rango no exceda los 200-300 metros.

Igualmente, las personas naturales podrán conectarse vía wifi sin necesidad de una licencia de operación, a la infraestructura del operador público Etecsa.

También una licencia de 10 pesos cubanos permitirá redes alámbricas e inalámbricas (LAN/WLAN) desde un dispositivo colocado fuera del domicilio y que conecte un edificio o manzana, mientras no interfiera en la vía pública y no exceda el límite establecido de los 100 mW.

Un internauta que se presenta como “Yo” y que es ingeniero en Telecomunicaciones opina que las bandas de 2.4 y 5 GHz son libres.

"No entiendo esta norma para regular lo que es libre. Esto no deja de opacar lo bueno que viene esto a la población pero es una paradoja porque debería ser legal porque es libre y por simbólico que sea el precio no debería de existir ni de ser ilegal”.

Gato encerrado

Con la Resolución 98 las redes privadas no locales como Snet deberán estar interconectadas a través de la red pública de ETECSA, la empresa de Telecomunicaciones de Cuba con exclusividad hasta 2023 para la gestión de telefonía fija y celular y de Internet.

También estarán sujetas a inspecciones y las redes deberán estar construidas únicamente con los equipos que el gobierno determine.

Un usuario identificado como “meresbala” ve con suspicacia el anuncio y comentó en el diario digital 14ymedio:

“Ahora ETECSA (PCC) puede acceder más fácilmente a todas esas subredes que operan sin estar actualmente conectadas a internet como tal, son más bien pequeñas intranet de barrios, edificios etc.. donde se intercambian archivos, se chatea etc. y el estado no lo puede controlar, pero una vez conectados a la internet es mucho más fácil penetrarlos... El estado va a ser el proveedor del ancho de banda y la gente se convertirá en pequeños ISPs autorizados o registrados en caso de que ese sea el fin, cosa que dudo dado lo ambiguo de la noticia y lo caótico del andamiaje que se derive de algo así tan chapucero.. incluso en Cuba hay regulaciones del Micoms y frecuencias radioeléctricas que es quien maneja las licencias de operación que definen desde donde se pueden anclar las antenas, su método de anclaje, el tipo de herraje, ya sea en fachadas, estructuras sobresalientes naturales o artificiales, mástiles de 20' hasta 100' de tipo 4 vientos o P1 hasta P10 etc... ni hablar de las zonas de silencio, demarcaciones de interés de no cobertura... en fin, no me queda claro si van a dejar que la gente se ponga a clavar antenas y poner repetidores a lo loco donde se le ocurra mas todo el que se mete en ese tipo de aventura sin saber... algo se traen entre manos que van a utilizar toda esa confusión para hacer algo que si les interesa a ellos... eso de que la gente importe antenas, módems, repetidores etc. me parece muy muy raro porque esas serían de las últimas cosas que el gobierno permitiría que queden en manos privadas...”