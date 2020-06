Inmigrantes no podrán apelar negativas de asilo

La Corte Suprema de Estados Unidos reforzó la capacidad de la administración Trump de deportar a personas en busca de asilo político, sin que presenten su caso ante un juez federal.

El fallo da luz verde a las llamadas deportaciones exprés al determinar que privar a un migrante de presentarse ante una corte federal para apelar una negativa de asilo, no viola los derechos del debido proceso de los inmigrantes bajo la Constitución de EEUU.

La mayoría de los jueces dictaminaron que el Congreso tenía el poder de autorizar a las agencias ejecutivas a eliminar a los solicitantes de asilo sin prever una audiencia en un tribunal federal.

En el caso Department of Homeland Security, et al., Petitioners

v. Vijayakumar Thuraissigiam, el fallo de 7 votos a favor y 2 en contra implica que en lo adelante los solicitantes de asilo que plantean temores de persecución en el extranjero no tendrán a su disposición una audiencia en una corte federal antes de su deportación.

"Mientras que los extranjeros que han establecido conexiones en este país tienen derechos de debido proceso en los procedimientos de deportación, el tribunal sostuvo hace mucho tiempo que el Congreso tiene derecho a establecer las condiciones para la entrada legal de un extranjero en este país y, como resultado, un extranjero en el el umbral de entrada inicial no puede reclamar mayores derechos bajo la Cláusula de Debido Proceso ", escribió el juez Samuel Alito.

Para la jueza Sonia Sotomayor, una de las que se opuso, el fallo "aumenta el riesgo de decisiones de inmigración erróneas que contravienen los estatutos y tratados vigentes".

Más de 21.000 cubanos acudieron a los puertos de entrada en la frontera entre Estados Unidos y México sin documentos en el año fiscal 2019, la mayoría por Laredo, en el estado de Texas.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés), desde el pasado 1ro. de octubre, cuando comenzó el presente año fiscal 2018-2019, unos 21.499 cubanos se presentaron en el sector sur de la frontera con el vecino país y solicitaron asilo político.

Cuando arriban a los puntos fronterizos, o a las costas de EEUU, los cubanos tienen que pedir asilo político y demostrar miedo creíble de regresar a Cuba.