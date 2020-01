Inició juicio por abuso sexual contra el magnate Harvey Weinstein

Tras dos años del escándalo en Hollywood por abusos sexuales, se dió inicio este lunes al juicio contra del productor de cine, Harvey Weinstein, en la ciudad de Nueva York.

Weinstein de 67 años, es acusado por más de 80 mujeres por diferentes agresiones sexuales, entre ellas, las actrices Angelina Jolie, Rosanna Arquette, Rose McGowan y Gwyneth Paltrow.

Sin embargo, Weinstein solo será juzgado por las agresiones contra dos mujeres, los demás delitos han prescrito, según informó la fiscalía.

Se estima que el juicio dure entre seis y ocho semanas, hasta que haya un veredicto definitivo.

Los fiscales esperan demostrar al juzgado que “Weinstein es un depredador sexual en serie” indicó la agencia de noticias AFP.

En declaraciones a esta agencia, Gloria Allred, abogada de las víctimas, comentó que no espera que "Harvey Weinstein suba al estrado del testigo y testifique para decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad para que Dios lo ayude. La razón por la que no espero que testifique es: no creo que pueda soportar un contrainterrogatorio".

Horas después de iniciado el juicio en Nueva York, la fiscalía de Los Ángeles acusó al productor de violación y abuso sexual a dos mujeres en el 2013.

La actriz Rose McGowan reaccionó a través de sus redes sociales se pronunció.

"No puedo respirar. Feliz día de juicio para usted, Sr. Weinstein. Bienvenido al resto de su vida. Espero que se divierta tanto como nosotras cuando estuvimos en su cárcel".

Weinstein se entregó a la policía en mayo de 2018 y se declaró no culpable de los delitos que le acusaron, desde entonces, ha permanecido en libertad condicional bajo una millonaria fianza.

El productor se internó en un centro de rehabilitación para combatir su adicción al sexo, tras estallar el escándalo de su comportamiento sexual.

Weinstein fue expulsado de la Academia del cine de Estados Unidos y de su propia empresa, The Weinstein Company.

Como resultado de este escándalo en la socialité de Hollywood, iniciaron varios movimientos feministas, alentándo a las mujeres a denunciar abusos sexuales perpetrados por hombres poderosos a través de las redes sociales.

De ser hallado culpable, Harvey Weinstein, enfrentaría una condena de cadena perpetua.