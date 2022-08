Informe denuncia que doctores enviados a México son médicos militares

Un informe de la organización Prisoners Defenders aseguró el jueves que los integrantes de las misiones médicas que Cuba envió a México son militares, que fueron designados y no voluntarios, y que el 80 % de ellos desconocían dónde serían ubicados.

“No hay un solo especialista de todos los seleccionados. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador justificó la contratación de los médicos cubanos porque, según declaró, en México no hay especialistas. Bueno, pues todos los cubanos son MGI (Medicina General Integral) son médicos de familia, médicos generalistas, de manera que toda la operación es un fraude. No se sabe si son médicos todos ellos porque no presentan sus credenciales académicas”, explicó a Radio Televisión Martí, Javier Larrondo, presidente de la ONG con sede en Madrid.

Testimonios presentados de médicos que han desertado de sus misiones, afirman que el gobierno cubano no envía a verdaderos especialistas a las brigadas al exterior por temor a que escapen a otro país. Por eso, elige a médicos generales, que usualmente se dedican a la atención primaria.

Larrondo indicó que esta nueva brigada es una pantalla para justificar que el gobierno de López Obrador envíe recursos económicos al régimen castrista.

“Lo que sí se sabe, a estas alturas, es que son militares. Lo que sí se sabe es que van en aviones como fueron los de la pandemia, en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, ingresan en aeropuertos militares y no pasan por los controles de inmigración. Es decir, no tienen registros de inmigración en el país, les confiscan el pasaporte, les meten en toque de queda y a partir de ese momento, militares que no sabemos cuántos son, agentes de la Seguridad del Estado o no, significa un problema para la seguridad nacional de México”, puntualizó el directivo de Prisoners Defenders.

La conferencia, titulada “La verdad militar detrás de las misiones médicas cubanas en México”, tuvo lugar en el hotel Casablanca, de la capital mexicana y contó con la participación de la ex diputada y directora de la revista Siempre, Beatriz Pagés y el diplomático y político Ricardo Pascoe.

Pagés señaló que la presencia encubierta de agentes militares extranjeros viola la soberanía que establece la Constitución y pone en riesgo la seguridad nacional.

Asimismo, consideró que los médicos cubanos en México tienen una misión más política y militar, que sanitaria, y el verdadero propósito podría ser el desarrollo de labores de adoctrinamiento.

“Tenemos un gobierno que tiene, como una preocupación fundamental, no abandonar el poder en el 24”, recalcó Pagés.

“Cuando uno escucha este tipo de testimonios que hemos visto en este momento y que hemos visto señales desde hace tiempo de cómo se ha pretendido fortalecer al ejército mexicano, de cómo se le pretende adscribir ahora a la Guardia Nacional. Es decir, estamos ante la militarización de la vida nacional. La gran pregunta es, cuál tendría que ser el objetivo y cuál tendría que ser el objetivo de traer a militares cubanos que al final del día no son médicos, si no son médicos y son militares. ¿Entonces a qué vienen? Si no es que a una misión eminentemente militar. Y aquí la pregunta es si, efectivamente, el presidente, si su partido, tienen miedo de perder las elecciones en el 24 y están preparando el escenario para alterar la sucesión presidencial”, declaró.

Trajo a colación que este tipo de agentes que se integraron a las brigadas médicas en Venezuela ayudaron al régimen de Chávez a tomar el control político y militar, pues se encargaron de espiar a los integrantes de las fuerzas armadas que no estaban de acuerdo con el régimen chavista.

En este sentido, Ricardo Pascoe, ex diputado y diplomático mexicano, destacó que López Obrador viajó a Cuba acompañado el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de Defensa Nacional, y José Rafael Ojeda, secretario de Marina, con la encomienda de "organizar cuadros políticos, como en Venezuela".

Pascoe añadiٗó que el gobierno mexicano avanza hacia la militarización y que el argumento de la seguridad nacional es el ariete.

En la presentación participaron, a través de la emisión de un vídeo en diferido, Dita Charanzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo para Latinoamérica, y Javier Nart, vicepresidente primero de la delegación del Parlamento Europeo para Centroamérica (DCAM).

Charanzova dijo que “hay pruebas” de que la realidad de las intenciones del Gobierno cubano al enviar personal se salud a otros países va más allá de mostrar solidaridad.