Informe de OEA reafirma que régimen de Maduro comete crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Nicolás Maduro, aseguró este martes que si la oposición gana las elecciones legislativas del próximo domingo, dejará la Presidencia.

"Al pueblo se lo digo, dejo mi destino en sus manos, si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la Presidencia; si la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí, dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela", dijo el mandatario en un acto de campaña, en Caracas.

"Ellos están diciendo que el próximo domingo es un plebiscito (...) a toda la oposición le digo (que) acepto el reto, el domingo que viene, acepto el reto, vamos a ver quién gana. Si ganamos nosotros, vamos para adelante", expresó Maduro

"Me perdonan lo crudo que soy, pero ya basta, cinco años más con la oposición dirigiendo la Asamblea no, así no (...) si la oposición saca más votos que nosotros y nos gana las elecciones el domingo, ya, tomaremos otro camino, asumo el reto, lo asumo con valentía", reiteró.

La oposición venezolana que controla el Parlamento y que se mantiene reunida en torno al presidente encargado Juan Guaidó, reconocido como presidente de Venezuela por más de 50 países, no postuló aspirantes a estas elecciones al considerar que el proceso es una "farsa" que busca legitimar al Ejecutivo de Maduro, al que tachan de "dictadura".

Guaidó dice que el proceso convocado por la dictadura el 6 de diciembre, no cumple con los requisitos esenciales como el derecho a elegir y ser elegido, la presencia de un árbitro independiente, la posibilidad de participación o agrupación libre de cada uno de los venezolanos en el caso de los partidos políticos.



El presidente encargado apuesta todo a un plebiscito con el que quiere avalar una prórroga al período de la actual Asamblea Nacional. La consulta está prevista del 7 al 12 de diciembre, aunque no tiene el respaldo de las autoridades electorales del país.