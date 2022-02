Preso político Yuri Valle, incomunicado en el Combinado del Este

El preso político Lázaro Yuri Valle Roca, periodista y nieto del fundador del PCC, Blas Roca, no se comunica con su familia desde la pasada semana, lo que hace que crezca la preocupación por el deterioro que presenta su salud.



“Desde el jueves por la tarde no he tenido más comunicación con él; me preocupa...Yuri ni siquiera ha sido atendido por un nefrólogo y cada día están presentando más problemas de salud”, informó su pareja Eralidis Frómeta a Radio Martí.



Frómeta dijo que Valle Roca es víctima del acoso e injusticias de las autoridades penitenciarias pues se niega a gritar consignas progubernamentales en la prisión. “Lo limitan de esos derechos que le corresponden, como son llamadas telefónicas, salir al patio a tomar el sol”.

“Ya cualquier cosa que pase, que pierdo la comunicación con él, ya eso me preocupa, porque ahora mismo esta dictadura está muy cruda y no le importa que se mueran nuestros presos, no le importa nada”, denunció Frómeta.



El opositor sufre de fallo renal y ha presentado ciertos síntomas a raíz de esta enfermedad como manchas en la piel, subidas de presión, inflamación de los pies, entre otros, explicó su pareja.



También denunció que en septiembre y octubre del 2021, el opositor fue sometido a unos análisis médicos en la prisión, pero hasta la fecha ni él ni sus familiares han sido notificados de los resultados.

Lázaro Yuri Valle Roca fue encarcelado por el régimen a mediados de 2021 por filmar y publicar en redes sociales un video donde se ve a unos activistas lanzando octavillas antigubernamentales en La Habana. Hasta el momento, a Valle Roca no se le ha informado la fecha prevista para su juicio.



(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)