Influencer cubana denuncia campaña de descrédito contra la marcha del 20 de noviembre

La influencer cubana Saily González Velázquez denunció las acusaciones que ha comenzado a divulgar en redes sociales la Seguridad del Estado contra los activistas que han convocado para el próximo 20 de noviembre a la Marcha contra la Violencia, en La Habana, Holguín y Santa Clara.

A través de su cuenta en Facebook, González, directora general de las compañías Amarillo Coworking, Amarillo B&B y FullGao, precisó que están tratando de crearle una imagen de "mercenaria" o "pagada por el imperio" con la que él siempre intentan descalificar a la oposición o al activismo y periodismo independiente.

El 23 de septiembre González Velázquez estuvo en el grupo de personas que notificaron por medio de cartas al Gobierno Provincial de Villa Clara y al de la ciudad Santa Clara sobre la realización de una Marcha contra la violencia, para exigir que se respeten todos los derechos para todos los cubanos, por la liberación de los presos políticos y por la solución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas.

"No me hace falta que nadie me pague para darme cuenta de los apagones, de la falta de comida, de la escasez de medicamentos, de escasez no de la falta total de medicamentos en Cuba. Realmente, yo creo que son motivos suficientes para que uno diga es evidente que el socialismo no funciona y que queremos cambiarlo", expresó.

"Lo que estoy pidiendo nace de la necesidad que siento como cubana, de que ya se acabe, de que el socialismo llegue a su fin. En Cuba el socialismo nos ha demostrado que no resuelve ningún problema", recalcó.

"Además toda la represión que hemos estado viendo en los últimos tiempos del gobierno cubano contra su oposición, realmente ha sido descomunal", declaró la joven e invitó a todos en Santa Clara a participar en la manifestación donde "todo va a ser de manera pacífica".

En otro tipo de ataque, el sitio oficial Razones de Cuba intentó descalificar al dramaturgo Yunior García Aguilera, quien desde la plataforma ciudadana Archipiélago es uno de los principales organizadores de esta marcha.

El dramaturgo fue descrito como el "nuevo mesías de la contrarrevolución interna en Cuba, el nuevo Judas Iscariote del pueblo".

"Es increíble como alguien puede generar una obra de arte, escribir guiones, actuar con originalidad y a la misma vez ser capaz de vender a los suyos por tan poco. ¿Cómo puede un supuesto actor y guionista traicionar a su Patria y a su pueblo con tanto descaro?", dice Razones de Cuba.

En declaraciones a Radio Martí García Aguilera explicó que esta propuesta es estratégica pues obliga al régimen comunista a tomar una postura clara.

“Estratégicamente hablando también es colocarlos contra la pared. Ellos tienen ahora que tomar una decisión con respecto a la marcha. Si la niegan, estarían demostrándole al mundo en un momento complicado para ellos donde hay sanciones y declaraciones muy fuertes de la Unión Europea, donde han salido de la CELAC con fuertes críticas de otros mandatarios de la región. Ellos tienen ahora la fuerte necesidad de mostrar una cara, un rostro diferente”, afirmó el dramaturgo que también estuvo presente en la protesta del 27 de noviembre del 2020 frente al Ministerio de Cultura.