Incendio forestal, una amenaza para los parques naturales en Cuba

La periodista ciudadana y activista Mary Karla Ares fue liberada el martes tras varias horas de arresto, en la unidad policial de San Miguel del Padrón, en La Habana.

Ares dijo a Radio Martí que intentaba llegar a la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien lleva a cabo una huelga de hambre, exigiendo entre otras demandas, la devolución de sus obras confiscadas días atrás.

“Ya habíamos ‘cuadrado’ un grupo para solidarizarnos con el tema de Luis Manuel, la huelga, que está solo y, como a dos cuadras del Parque de la Fraternidad”, relata Mary Karla Ares, “enseguida me detuvieron, yo tenía mi identificación arriba, me llevaron detenida a la estación de policía de San Miguel del Padrón y allí estuve quizá media hora dentro de la patrulla”.

Transcurrido ese tiempo, recuerda la activista, se le acercaron dos oficiales de la policía política a contarle detalles de la intimidad del líder del Movimiento San Isidro, lo cual Ares se negó a escuchar alegando no estar interesada en la vida privada de Otero Alcántara.

A partir de ahí, puntualiza Ares “Me empezaron a hacer una serie de amenazas, de no dejarme salir del país, como que, ‘te dejamos salir del país y no entras’, también me dijeron que tenía dos opciones”, explicó la periodista ciudadana.

La primera de estas opciones sería, según Ares que “cada vez que ellos me llamaran, yo iba a un parque a reunirme con ellos, que yo les podría contar todos mis planes futuros y, si accedía a eso, ya ellos me podían dejar ir a ver a Luis Manuel, y yo les dije que esa no era una opción”.

En cuanto a la segunda opción dada por los agentes de la Seguridad a Mary Karla Ares es “de patrullas, es de esposas, es de detenciones, de citaciones y que me olvidara del carné… ¡ni siquiera me multaron por eso! Entonces le dije: fíjate, no porque tú no me vayas a poner una multa, quiere decir que yo voy a acceder a conversar contigo de nada”.

Mary Karla Ares asegura no haber llegado cerca de la casa de Luis Manuel Otero Alcántara, pero que los agentes, cuenta “me dieron una vuelta por allí (por la calle de Otero Alcántara) para que yo viera que ahí no iba a llegar nunca porque el cerco policial es muy grande”, afirmó.

(Con reportaje de Ivette Pachecho para Radio Martí)