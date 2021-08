Imponen prisión preventiva a menor de edad que participó en protestas del 11J

Las autoridades judiciales cubanas impusieron una medida cautelar de prisión preventiva al adolescente Rowland Jesús Castillo Castro luego de que participara en la marcha que, desde Mantilla, llegó a la esquina de Toyo, en 10 de Octubre, La Habana, el pasado 11 de julio.

El joven, de 17 años de edad, permanece detenido en el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI), conocido como 100 y Aldabó, en la capital cubana, acusado de “alteración del orden público, “atentado” y “daños”.

“Lo cogieron el día 16 de julio, por la Avenida 10 de Octubre, saliendo de la casa de un amiguito. La patrulla los detuvo a los dos, los esposaron y los condujeron a la unidad policial de Aguilera. El político de la unidad me dijo que lo habían cogido porque aparece en los videos que tomó la gente y subieron a las redes sociales, y también en los que tiene la policía, porque tiraron drones para filmar a los manifestantes”, indicó su madre, Yudinela Castro Pérez, a Radio Televisión Martí.

Castillo Castro está involucrado, según dijo el instructor policial a la madre, en el volcamiento de un patrullero cerca de la esquina de Toyo.

“El niño confesó que él había estado presente cuando viraron la patrulla. Su abogado me lo corroboró después que se entrevistó con él”, dijo la mujer.

“Me dieron una visita de 10 minutos y la interrumpieron porque Rowland me contó que, en la estación de policía de Aguilera, el oficial Laffita le había caído a golpes”, relató Castro Pérez, y agregó que desde entonces no ha podido ver, ni hablar, con su hijo.

“Aunque es menor de edad, a mí no me han consultado, ni he podido estar en los interrogatorios, tampoco el abogado. En el centro de detención me comunicaron que para estos casos no necesitan el consentimiento de los padres. Hasta este lunes no pude hablar con un responsable; el nombre del instructor, lo cambiaban, o me decían que no podía atenderme”, apuntó.

En Cuba, la responsabilidad penal es exigible a partir de los 16 años de edad. Para las personas de más de 16 años, y menos de 18, los límites mínimos y máximos de las sanciones pueden ser reducidos hasta la mitad, y con respecto a las de 18 a 20, hasta en un tercio.

Radio Televisión Martí intentó contactar vía telefónica al Departamento Técnico de Investigaciones, donde está recluido el menor, para obtener más información sobre este caso, pero no fue posible.