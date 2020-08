Implican a Peña Nieto en sobornos de Odebrecht

“Si alguien hoy depende de [los servicios de] la inteligencia cubana es Nicolás Maduro”, le dijo el viernes en entrevista exclusiva a Radio Televisión Martí el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. “Tristemente, Maduro se ha entregado precisamente a los cubanos, se entregó a otras potencias extranjeras, y depende absolutamente de ellos”.

En diálogo con Aymara Lorenzo, corresponsal de Radio Televisión Martí en Venezuela, la periodista le preguntó si creía que, aconsejado por el régimen de La Habana, Maduro estuviera jugando al desgaste de Juan Guaidó como presidente interino.

"Esa es la estrategia número uno de la dictadura desde siempre”, le respondió Guaidó. “No solamente al desgaste, sino a lo que llamamos nosotros en Venezuela una ‘molienda’. O sea: ellos tienen todo un aparato de propaganda, de persecución, y lo voy a poner en términos sencillos; a nivel operativo, mis cuatro jefes de despacho: uno secuestrado, Roberto Marrero; dos en el exilio y uno en clandestinidad”.

Recordó que el equipo de comunicaciones también está en la clandestinidad y que hay 36 parlamentarios antichavistas en el exilio.

“La dictadura políticamente, diplomáticamente, económicamente está derrotada”, aseguró Guaidó. “Lo lamentable de esto es que, por soberbia, han arrastrado a todo el país a niveles de países en guerra: Siria, Afganistán, Sudán del sur… esas son las comparaciones que hoy puede tener Venezuela a nivel de emigración, acceso a bienes y servicios, hambruna potencial, hiperinflación, entre otras cosas. Maduro lo único que controla es el desastre”.

Sin embargo, observó Lorenzo, en medio de la escasez de combustible que vive la propia Venezuela, Caracas sigue enviándole barcos de gasolina a Cuba a cambio de médicos que participan en la campaña para combatir el coronavirus.

El régimen de Maduro “principalmente se sostiene de inteligencia, contrainteligencia y propaganda desde Cuba, y de un soporte diplomático que de cierta manera le presta el gobierno de Rusia”, comentó Guaidó. “Pero a nivel de lo real, lo que de verdad cuenta, que es el factor económico, no le prestan un dólar. Por el contrario, se lo siguen chuleando Cuba, Irán, que es un proveedor caro de gasolina”.

Considerando las situaciones que atraviesan los ciudadanos venezolanos y cubanos, la reportera de Radio Televisión Martí le pidió al presidente interino que dijera en qué elementos las consideraba comparables y cuál era su mensaje para los cubanos.

“Regímenes a los que no les interesa en absoluto el ciudadano, regímenes a los que no les interesa en absoluto el bienestar de nuestros pueblos; de una manera sádicos, pareciera que disfrutan del dolor de la lejanía de nuestra gente”, respondió. “Me atrevería a decir incluso que Cuba tiene factores que están mucho mejor que hoy en Venezuela; […] están menos aislados a nivel de vuelos internacionales, a nivel de seguridad incluso”.

La gran diferencia está en que Venezuela todavía tiene una oposición, una alternativa democrática, un gobierno encargado, un Parlamento listo para los sacrificios, dijo Guaidó.

“Si nosotros decidimos por el desgaste y por acostumbrarnos, perdimos: vamos a tener una segunda Cuba en América Latina”, subrayó. “Si por el contrario nos mantenemos firmes, no transigimos en nuestras demandas, que son elementales para una solución y una transición; agrupamos y mantenemos a la mayoría, la movilizamos; mantenemos el respaldo internacional; no nos acostumbramos a la tragedia, no nos acostumbramos a hacer colas, no nos acostumbramos a la indignidad, vamos a hacer la diferencia”.

Si el candidato Joe Biden ganara las elecciones, ¿cree usted que cambiaría la estrategia de Estados Unidos con relación al proceso de cambio político en Venezuela?, le preguntó la reportera de Radio Televisión Martí.

“Hoy tiene 15 millones de dólares de recompensa [la captura de Nicolás] Maduro, eso es un proceso judicial de un poder independiente en Estados Unidos”, dijo Guaidó. “Incluso, va más allá de la política bipartidista, que ya tenemos el respaldo --se vio en el discurso del Estado de la Nación-- cómo hemos tenido muy buena relación con los diferentes partidos y el respaldo total de la administración del Presidente [Donald] Trump”.

También ha habido declaraciones muy claras, añadió. Recientemente, por ejemplo, la del senador demócrata Bob Menéndez, y de muchos otros. Hoy la posición débil es la de Maduro, la de una dictadura, insistió el presidente interino.

“Relativamente, porque ellos aún tienen los organismos represivos de la dictadura, a través de [los cuales] ejercen el control y la presión del miedo, de la persecución; del cierre de canales de televisión, de periódicos, entre otras cosas”, precisó Guaidó. “Pero relativamente el que tiene la posición débil es Maduro; el que tiene la recompensa sobre su cabeza es él”.

A ninguno de los representantes de la alternativa democrática les pasa lo mismo; al contrario, tenemos la interlocución de actores internacionales, la posibilidad de conseguir créditos para mejorar la vida del venezolano, dijo.

“Y eso incluso lo sabe hoy el entorno del dictador, lo cual lo hace particularmente frágil […]. Ahora, nos toca a nosotros ejercer la presión, mantener la tensión política; la propuesta de cambio, solución y alternativa, las garantías, y tenemos cómo hacerlo”, añadió el presidente interino venezolano.

Si como dice usted, el régimen de Nicolás Maduro está débil, ¿a qué atribuye entonces que Estados Unidos no ha logrado articular una estrategia con China y Rusia para lograr un cambio político en Venezuela?, le preguntó Lorenzo.

“Cada país tiene sus intereses; eso creo que es evidente hoy, y hemos visto las altisonantes declaraciones en este complejo contexto geopolítico”, respondió Guaidó. “Para nosotros, lo interesante es que seamos nosotros los que decidamos, los venezolanos, con el respaldo que tenemos y con la presión que podemos ejercer”.

La articulación principal la tenemos que generar nosotros con el acompañamiento internacional, y tratar de limitar los intereses de los gobiernos que apoyan a Maduro, añadió.

“Nosotros le hemos dicho por ejemplo a China que con Maduro no van a cobrar ni un dólar de lo que les deben; es así: no van a poder recuperar la industria petrolera; sucedió en otras latitudes del mundo, no solamente en Venezuela, que en derivas autoritarias no se puede generar una mejora en la productividad, mucho menos petrolera, por el costo de operación, por el mercado actual va a ser mucho más complejo aún”, dijo Guaidó.