Impiden viajar a periodista cubana Luz Escobar

A la periodista Luz Escobar, del diario independiente 14ymedio, le fue negada el miércoles, poco antes de su viaje, la salida del país.

La reportera denunció la restricción en su cuenta en la red social Twitter donde publicó una fotografía posando en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana con pasaporte y maleta en mano.

En un brevísimo relato de lo sucedido escribió: “Con todo listo para viajar, pelo lavado, pasaporte nuevo, visa y sin deuda alguna con el Estado cubano, en la taquilla de inmigración, la oficial me dice que pase a una oficina. El oficial al mando me informa: "no puede viajar porque tiene una prohibición de salida”.

El pasado 8 de mayo Escobar estuvo detenida durante 5 horas en una estación de policía en Santiago de las Vegas. Fue arrestada mientras realizaba entrevistas a damnificados por el paso del tornado que azotó La Habana el pasado 27 de enero.

La restricción de salida del país para los cubanos ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por organizaciones internacionales como una herramienta empleada por el régimen para castigar el periodismo independiente, el activismo y la oposición política en Cuba.

Escobar publicó una grabación de su diálogo con el oficial de Inmigración y Extranjería donde ella le cuestiona que si había viajado en noviembre, cuál era el motivo de prohibirle la salida meses después.

“Lo que tiene hoy es que no puede salir del país”, le dijo el oficial y le indicó que se quedaría con parte de su boleto porque “es el procedimiento”.

La reforma migratoria de Cuba, en vigor desde 2013, eliminó el permiso de salida pero dejó en control del Ministerio del Interior determinar quiénes podían viajar u obtener un pasaporte.

El coronel Lamberto Fraga Hernández, segundo jefe de la Dirección de Inmigración y Extranjería (DIE) del Ministerio del Interior, dijo entonces que el proceso de preparación de un pasaporte implicaba definir qué personas no pueden obtener un pasaporte por ser consideradas "vitales" para el desarrollo económico, los planes estratégicos y la actividad deportiva del país.

El Decreto No. 306 del 11 de octubre de 2012 dispuso categorías para impedir la salida de determinados ciudadanos marcados en "condición de regulados", entre los que están las personas sujetas a proceso penal o tengan pendiente el cumplimiento de una sanción penal o medida de seguridad, los "atletas de alto rendimiento, técnicos y entrenadores vitales para el movimiento deportivo cubano", los viajes por motivos personales de médicos y otros profesionales y a algunos dirigentes.