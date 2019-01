Iglesia venezolana pide a policías y militares que "protejan" a manifestantes

La Iglesia católica venezolana pidió a policías y militares del país, en un comunicado que se divulgó este martes, que "protejan" a los manifestantes que marcharán el miércoles en todo el país para denunciar que Nicolás Maduro "usurpa" la Presidencia y pedir el fin de la severa crisis que agobia al

país.



"Exhortamos como ciudadanos a la Fuerza Armada Nacional y a los diversos órganos de seguridad del Estado para que protejan a la población, la acompañen y respeten con un sentido cívico ante las demandas de sus derechos", dijo la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) en el texto.

La institución religiosa dice en este escrito que defiende la protesta del miércoles como "un signo de esperanza".



La petición de los obispos se inscribe en la misma línea de la que han hecho los detractores de Maduro, quienes han llamado a la Fuerza Armada a no reprimirlos si les fuera dada la orden.



El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, dijo a los militares, en un video que se difundió el martes, que no les invitaba a dar un golpe de Estado o hacer uso de las armas, sino a no hacerlo.



"No te estamos pidiendo que dispares, todo lo contrario, te estamos pidiendo que no nos dispares, que defiendas junto a nosotros el derecho que tiene nuestro pueblo", señaló Guaidó en el mensaje.



El antichavismo ha reiterado que volverá a las calles este día 23, cuando se cumplen 61 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, para denunciar precisamente que en Venezuela está roto el hilo constitucional e insistir el desconocimiento a la legitimidad del nuevo mandato de 6 años que juró Maduro ante el Supremo.



En la capital, los opositores marcharán desde 10 puntos, varios de ellos en el oeste y centro de Caracas, asiento de los poderes públicos y zonas consideradas bastiones del chavismo, que gobierna desde 1999.



En tanto que el oficialismo también ha anunciado una "megamarcha" para el mismo día, sin ofrecer mayores detalles.

(EFE)