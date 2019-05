ICE crea programa que permite colaboración policial en ciudades santuario

El presidente estadounidense Donald Trump habló por teléfono con su colega ruso Vladimir Putin durante más de una hora el viernes y entre otros temas hablaron acerca del conflicto en Venezuela, donde Moscú apoya al actual gobierno y Estados Unidos a la oposición.

“Él no busca en absoluto implicarse en Venezuela, aparte de su deseo de ver que algo positivo le suceda a Venezuela”, declaró Trump a los periodistas luego de la conferencia telefónica con Putin. “Y soy del mismo parecer. Queremos llevar alguna asistencia humanitaria. En este momento la gente está muriéndose de hambre”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo a periodistas que Trump había dejado en claro a Putin "que Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela", reseñó AFP.

Cuando se le preguntó sobre una reunión en el Pentágono para tratar la situación en Venezuela, Sanders reiteró la posición estadounidense de que "todas las opciones están sobre la mesa". Rusia apoya al gobierno de Nicolás Maduro, que Estados Unidos quiere derrocar.

"Estudiamos una serie de frentes distintos", informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sanders. "No tengo anuncios nuevos ni cambio de dirección. Seguimos apoyando al pueblo de Venezuela e impulsando el envío de ayuda a esa gente. Aparte de eso, no tengo nada que actualizar, pero todas las opciones siguen estando sobre la mesa... El presidente hará lo que sea necesario, si es necesario".

En cuanto a la conversación telefónica, Sanders dijo que los dos mandatarios hablaron también sobre el aumento del comercio entre los dos países desde que asumió Trump.

Trump y Putin también tocaron los acuerdos nucleares entre Washington y Moscú y la posibilidad de involucrar a China en un pacto tripartida de control de armas.

"Discutimos la posibilidad de un acuerdo a tres bandas, en lugar de una vía bidireccional para reducir armas nucleares", dijo Trump en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, poco después de hablar por teléfono con Putin.

El mandatario afirmó que China ha expresado interés en unirse a ese hipotético acuerdo nuclear, ya que Pekín estaría más dispuesto a avanzar en esta resolución que en un pacto de carácter comercial.

"Ya he hablado de eso con los chinos y están muy interesados",

sostuvo Trump.

También conversaron sobre Corea del Norte, Ucrania, el comercio entre Estados Unidos y Rusia y "muy, muy brevemente" sobre el informe del fiscal especial Robert Mueller acerca de la injerencia rusa en la elección de 2016.



"Tuve una muy larga y buena conversación con el presidente Putin de Rusia", tuiteó Trump después de la llamada. "Como siempre lo he dicho, mucho antes de que comenzara la Cacería de Brujas, llevarse bien con Rusia, China y todos es algo bueno, no algo malo".



"Hablamos de Comercio, Venezuela, Ucrania, Corea del Norte, Control de Armas Nucleares e incluso el 'Engaño Ruso' ¡Una conversación muy proactiva!", agregó.



Sanders no especificó a qué pacto de control de armas hablaron, pero la agencia estatal de Rusia Tass reportó que hablaron del acuerdo New START, el último acuerdo importante de control de armas que sigue vigente entre Estados Unidos y Rusia. El acuerdo fue firmado en 2010 y expira 2021.



"Hablaron mucho sobre Corea del Norte y reiteraron el compromiso y la necesidad de la desnuclearización y el presidente habló varias veces, también, de la necesidad y la importancia de que Rusia dé un paso al frente y siga ayudando a presionar a Corea del Norte para que se desnuclearice", dijo. El líder norcoreano Kim Jong Un viajó a Rusia la semana pasada para reunirse con Putin.

(Con información de la agencia AFP, EFE y AP)