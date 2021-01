Iberia compra Air Europa: ¿se verán afectados los vuelos a Cuba?

Después de estar en paradero desconocido tras ser detenido por la Seguridad del Estado, el opositor Evert Oscar Matos fue liberado bajo fianza, informó el viernes la ONG Cubalex.

En una publicación en Facebook, Cubalex precisó que al opositor se le acusa de propaganda enemiga y otros delitos. “El motivo son sus publicaciones en redes sociales. La policía política desea imputarle, además, que recibe financiamiento desde el exterior”, detalló Cubalex.

Cubalex señaló que la supuesta prueba de financiamiento que tiene la Seguridad del Estado son las recargas de saldo de teléfonos. “Las mismas recargas que el régimen promociona y que engrosan los bolsillos de Etecsa se pueden convertir en un arma a usar contra quién disiente, cuando la policía política no tiene delitos reales que imputar”, dijo la organización.

El opositor le dijo a la organización que el régimen también le amenaza de “corrupción de menores” por la directa que hizo antes de ser detenido, pues en ella dijo que no le abriría la puerta a la Seguridad del Estado hasta que la mamá del infante no viniera a buscarlo. “En el video yo estaba advirtiendo a mis amistades de lo que iba a suceder y de las razones por las cuales no había abierto la puerta a la policía. No podía hacerlo hasta que no llegase la mamá del niño para que el niño se fuese con ella y no viera mi detención o dejarlo solo”, señaló el activista.

Evert Oscar dijo que la Seguridad del Estado no le devolvió el teléfono celular. "Se quedaron con mi teléfono con las dos líneas que tiene puesta. Entonces me dijo, si tú no quieres abrir el teléfono, pues sencillamente nosotros tenemos las herramientas para conseguir lo que nosotros queremos y demostrar que tú eres financiado", añadió el opositor.

Cuando el activista fue liberado, recurrió a Facebook para dar a conocer la noticia.