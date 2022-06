HRW denuncia que Daniel Ortega, al estilo cubano, impide a una periodista de Nicaragua ingresar al país

La periodista nicaragüense que trabaja en Estados Unidos para la cadena de noticias Univisión, Tifani Roberts, denunció que el régimen de Daniel Ortega le prohibió la entrada al país.



"Levanten la mano quienes han comprado boleto para ir a Nicaragua - no les permiten viajar y después no les reembolsan el boleto", escribió en un tuit la periodista reseñando un artículo del diario nicaragüense La Prensa.

"Esta decisión, que recuerda a prácticas similares en Cuba, parece violar abiertamente los derechos humanos de Roberts", afirmó Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch.

Según Roberts, la aerolínea Avianca le informó que no podría viajar ya que el gobierno nicaragüense no aceptó la prueba de Covid que se realizó y, por ende, su ingreso al país tampoco fue aceptado.



La periodista declaró a La Prensa que su visita era meramente familiar, pues lleva un año sin ver a su madre, incluso, aclaró en la forma de migración que no trabajaría y solamente visitaría sus familiares.



Roberts acusó a la aerolínea de convertirse en "el mensajero de las autoridades nicaragüenses", pues el Ministerio de Gobernación nunca contestó sus emails.

"Avianca es quien no me permite abordar, por eso le pido a Avianca que me reembolse mi boleto, porque son ellos los que no me permiten abordar y Avianca se rehusa", dijo la periodista.

"Nadie puede ser privado arbitrariamente del derecho a entrar en su propio país. Nicaragua no es propiedad privada de la familia Ortega-Murillo", declaró Pappier.

Pappier se ha referido a la política cubana de impedir la entrada al país de ciudadanos cubanos, como ocurrió en marzo del año pasado con la periodista Karla Pérez, quien reside en Costa Rica.

A ella se le prohibió regresar a su tierra natal. Situación similiar ocurrió con la activista Anamely Ramos y el artista Hamlet Lavastida, quien fue desterrado tras estar detenido por varios meses en La Habana.

En septiembre del 2021, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba calificó de “exiguo grupo” a los miles de cubanos sobre los que pesa la restricción de ingreso a la Isla.

El jefe de la Dirección General de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior de la Cancillería cubana, Ernesto Soberón, en entrevista con OnCuba, afirmó que la proscripción impacta a un ínfimo porciento de ciudadanos que son castigados por “seguridad nacional” debido a que están vinculados “a los sectores más reaccionarios de la ultraderecha anticubana”.

“Las declaraciones de Ernesto Soberón confirman, una vez más, lo débil que está una dictadura si se arroga el derecho de limitar la entrada a cubanos, de desterrar a cubanos simplemente por tener una postura de oposición abierta a ellos”, comentó en ese momento Karla Pérez a Radio Martí.