Hospitalizan durante 8 días a preso político Silverio Portal sin notificar a familiares

El preso político Silverio Portal Contreras pasó ocho días internado en la sala de penados del Hospital Nacional en la capital debido a su delicado estado de salud, sin que las autoridades notificaran del hecho a su esposa y otro miembro de la familia.

Así lo informó el propio reo en llamada telefónica a Lucinda González este lunes, a las 7 de la noche, tras haber sido regresado al penal desde el centro médico.

“Desde el lunes de la pasada semana me llevaron para El Nacional y hace tres horas que hoy me regresaron. Debido a la isquemia y el infarto cerebral que sufrí, el corazón mío creció. Además, tengo cataratas, y por la hipertensión se me afecto la visión también. El exceso de estrés es el causante de la presión arterial alta”, señaló el opositor.

Durante la comunicación, González le reclamó a Portal Contreras por qué no la había llamado, y el opositor respondió: “Tú no eres capaz de imaginarte la cantidad de oficiales de la Seguridad del Estado que había en ese lugar. Yo estaba en una celda en la zona donde están Los Plantados, y allí no se permiten llamadas telefónicas a nadie”.

“Estoy ahora aquí en la 1580 nuevamente, con todos los resultados que me dieron los médicos, para ver qué decisión toman las autoridades. Yo no tengo conocimiento de nada”, agregó Portal Contreras.

González considera que hay mucho secretismo con el estado de salud de su esposo, y recuerda que cuando estuvo internado en el hospital de la prisión Combinado del Este, allí se le diagnosticó una deficiencia en el corazón. La mujer subrayó que en la cárcel 1580 de San Miguel del Padrón las autoridades han hecho caso omiso de este dictamen médico.

El pasado 29 de junio, “las autoridades del penal no quisieron recoger los medicamentos que yo llevé porque, según ellos, Silverio no tiene ningún problema en el corazón, y mira ahora que realizaron estas pruebas, y le sale a mi esposo un crecimiento de corazón”, apuntó.

La compañera de Portal Contreras responsabiliza a las autoridades del país por la integridad física de su esposo.

“Yo acuso al régimen castrocomunista, a la Seguridad del Estado y al jefe de la prisión por lo que le ocurra a Silverio desde ahora en lo adelante”, afirmó.

Portal Contreras, de 58 años de edad, fue condenado a cuatro años de cárcel por los presuntos delitos de “desacato y desorden público” en junio de 2018. En prisión perdió la visión de un ojo, víctima de una golpiza a manos de las autoridades del penal. Por mucho tiempo se le ha negado la visita reglamentaria y las llamadas telefónicas.

En agosto de 2019 fue declarado Prisionero de Conciencia por Amnistía Internacional.