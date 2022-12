Hospitalizado preso político tras 12 días de castigo por denunciar torturas en cárcel de Camagüey

El preso político Fernando Vázquez Guerra tuvo que ser hospitalizado tras permanecer encerrado por 12 días en una celda de castigo en la prisión Kilo 7, en Camagüey.

El coordinador de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), detenido hace un año en la prisión Kilo 7, denunció recientemente varios métodos de tortura, denominados como crucifixión y potro, que emplean en la cárcel contra los reclusos, y llamó la atención sobre otros abusos contra la población penal. Su denuncia fue reflejada en nuestro sitio web y llegó también a otros medios noticiosos, como la cadena Univisión.

Anisia Manresa, esposa del opositor, dijo a Radio Martí: "El día 30 de noviembre lo metieron en una celda por él decir todas las torturas y todo lo que están haciendo en Kilo 7 y lo metieron en una celda de castigo. Entonces el día 10 yo fui y vi al jefe de la prisión y él me dijo: “Son 10 días, después de los 10 días yo lo saco, según cómo se comporte”. Pasaron los 10 días, y no lo sacó, el día 11 tampoco, el día 12 ya yo me preocupo otra vez y voy de nuevo porque no me había llamado, porque desde el día 22 yo no sé de Fernando, yo no hablo con Fernando, yo no puedo ver a Fernando, desde el 22 de noviembre que fue el pabellón (visita conyugal) desde ahí no he visto más Fernando. Entonces ayer voy y pregunto por él y me dicen que a él lo habían sacado de la celda porque estaba con fiebre. Lo llevaron a la enfermería y de la enfermería lo remiten para el hospitalito de Kilo 8 (otra prisión), que es donde está ahora".

La mujer del activista condenado a 1 año y 6 meses por “Resistencia” y “Desacato” dijo que en el hospital "le pusieron suero, le hicieron análisis, unos dieron normales y el leucograma dio un poquito alterado, porque sigue con fiebre".

"Yo fui y le pregunté al jefe que atiende la población. Entonces él llamó delante de mí al médico y me dijo ‘sí, él está aquí, está con fiebre, le hicimos los análisis y le estamos poniendo suero’. Yo sé por ellos, no porque yo lo he visto porque nadie ha hablado conmigo ni nada", precisó la señora.

La denuncia de Fernando Vázquez identificaba a las víctimas y a los responsables, entre los que estaban las autoridades del penal y también detallaba los métodos de tortura.

“Yo estoy en el destacamento 2 en Kilo 7. Aquí están torturando personas. Voy a dar nombres: un preso conocido como Percherón, otro conocido como Burberry, otro que es de la provincia de Ciego de Ávila que se llama José Luis Cuellar Rodríguez, otro de la provincia de Las Tunas que se llama Ramón Ernesto Ricardo Parra y torturaron, esposado en una cama conocida como El Potro, al preso Adalberto Sánchez Ramos ... Los responsables de esta tortura son el Jefe de Unidad capitán Leonardo, este tiene el apelativo "El Tailandés" porque golpea a los presos hasta con los codos y el Jefe de Orden Interior conocido como "El Mellizo", también un guardia que pasa conteo que le dicen Hanoi y otro de apellido Medina”, declaró el opositor.

“Los motivos por los que torturan es porque los presos se plantan pidiendo una mejor alimentación, o que les revisen su expediente porque están mal sancionados, haciendo cualquier otra demanda y lo que hacen es esposarlo en ‘el potro’ en la enfermería en una cama sin cartón (...) Los reclusos son esposados a los barrotes de la cama por días, sin que se les dé la posibilidad de ir al baño; se defecan y orinan sobre sí mismos. Entonces, sus carceleros les tiran cubos de agua y los mantienen así mojados", narró Vázquez.