Hospitales públicos de Venezuela, escenarios de protestas, robos y violencia

La "Encuesta Nacional de Hospitales" que fue presentada este jueves por la organización Red Médicos por la Salud de Venezuela reveló que los 40 hospitales más importantes del país son escenarios de protestas, robos, disparos y violencia de familiares de pacientes contra el personal de salud.



Este sondeo, que se realiza desde 2014, es nutrido por médicos de cada uno de estos hospitales que reportan semanalmente -y de forma anónima para evitar represalias- lo ocurrido en el centro asistencial en el que trabajan y los datos expuestos nacionalmente corresponden a la semana del 10 al 16 de noviembre.



"Reportaron nuestras personas en esa semana que en 45% de los hospitales hubo robos", dijo en una rueda de prensa en Caracas el portavoz de la red, el infectólogo Julio Castro.



Indicó que en 45% de los centros asistenciales se reportaron "disparos dentro del ambiente hospitalario" y que en 62% "hubo violencia de los familiares contra el personal de salud, reportado bien sea por médicos, enfermeras o técnicos".



Castro comentó que los miembros de esta red de médicos creen que esta violencia de familiares hacia el personal de salud "está relacionada con las fallas de insumos" como materiales, equipos diagnósticos o medicamentos, pues Venezuela atraviesa por una escasez de fármacos y de todo lo que se requiere en un centro asistencial.



"Cuando llega un padre con un niño con asma y le dice el médico que no hay medicamentos para el asma intuimos que la primera reacción de un familiar puede ser violenta contra el médico que está de guardia o contra la enfermera que lo recibe", dice.

La encuesta también reportó que solo en esa semana se produjeron 19 protestas de enfermeras y 15 de médicos en varios de los hospitales de esta lista de 40.



"Vemos que de alguna manera coinciden las protestas con los estados en los que hay mayor déficit de cosas, el personal de salud no solamente está protestando por temas relacionados con su sueldo o con sus beneficios laborales sino porque la situación de esos mismos centros es mala en términos de los elementos que hay para trabajar", apuntó.



Además de fallas en medicamentos, los hospitales registran apagones constantes, falta de agua -hasta por 24 horas continuas-, falta de alimentos para los pacientes, laboratorios cerrados por no contar con reactivos y equipos de rayos X dañados en casi la totalidad de los centros.



Castro recordó que paradójicamente el Gobierno de Nicolás Maduro impuso hace más de dos años la medida de que los hospitales públicos sean custodiados por milicianos, un cuerpo de civiles que sirven de "complemento" a las Fuerzas Armadas y que pese a ello, la violencia ha aumentado.



Señaló que pese a todas las fallas que tienen los hospitales públicos de Venezuela, son estos los que tienen cada vez más demanda pues los seguros de hospitalización "ya no funcionan" debido a la hiperinflación por la que atraviesa el país se traduce en que una póliza cubre, con suerte, un solo medicamento.



Con las clínicas privadas cada vez más inaccesibles y los hospitales cada vez más ruinosos, la violencia en general se acrecienta.



Muchos de los médicos que denuncian lo que sucede en los hospitales "tienen miedo" y Castro dice: "Hay gente que no quiere trabajar en este proyecto (de Red de Médicos) porque se siente amenazada por la dirección del hospital".



(EFE)