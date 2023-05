Historias de refugiadas ucranianas triunfan en festival de New York (VIDEO)

LA HAYA, Holanda (AP) — El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo el jueves que está convencido de que su homólogo ruso, Vladímir Putin, rendirá cuentas ante un tribunal internacional de crímenes de guerra tras la victoria de Kyiv en el conflicto que asola el país desde hace más de un año.



En un discurso titulado "No habrá paz sin justicia para Ucrania" pronunciado en La Haya, la ciudad que alberga la Corte Penal Internacional, Zelenskyy afirmó que Putin "merece ser condenado por esas acciones criminales justo aquí, en la capital del derecho internacional".



"Y estoy seguro de que veremos que eso ocurre cuando ganemos. Y ganaremos", añadió.



La CPI ha emitido una orden de detención contra Putin por supuestos crímenes de guerra en Ucrania, relacionados con el secuestro de menores, pero no puede enjuiciar el delito de agresión de guerra en sí.



El discurso de Zelenskyy fue un llamado para la creación de un tribunal de pleno derecho que enjuicie ese delito global, una emotiva petición para un tribunal especial contra las agresiones.



"Si queremos verdadera justicia, no debemos buscar excusas y no debemos remitirnos a las deficiencias del derecho internacional actual, sino tomar decisiones valientes que corrijan esas deficiencias que desafortunadamente existen en el derecho interncional", afirmó.

El mandatario pronunció esas palabras un día después de negar que las fuerzas ucranianas fuesen responsables de lo que el Kremlin calificó de intento de asesinato a Putin en un ataque con drones en Moscú. El Kremlin prometió represalias por lo que describió como un acto "terrorista".



El vocero de Putin acusó el jueves a Estados Unidos de estar detrás del supuesto ataque.

Dmitry Peskov dijo a reporteros durante su teleconferencia diaria que el Kremlin estaba "al tanto de que la decisión sobre esas acciones y ataques terroristas no se toma en Kyiv sino en Washington".



"Y después Kyiv hace lo que se le dice", agregó Peskov sin ofrecer pruebas de sus afirmaciones.



Por su parte, el ejército ucraniano indicó que tres drones rusos que alcanzaron la ciudad sureña de Odesa a primera hora del jueves llevaban escrito "por Moscú" y "por el Kremlin", en una aparente referencia a los incendentes de la víspera en la capital rusa. Además, Kyiv sufrió su tercer ataque aéreo en cuatro días.



En total, las fuerzas aéreas ucranianas interceptaron 18 de los 24 drones de fabricación iraní lanzados por las fuerzas rusas en varias regiones. No se reportaron víctimas.



Zelenskyy fue recibido en el exterior de la sede de la CPI por su presidente, el polaco Piotr Hofmanski. El personal se agolpó en las ventanas para ver la llegada de Zelenskyy e izó una bandera ucraniana junto a la de la institución fuera del edificio.



Los jueces de la CPI anunciaron el mes pasado que hallaron "motivos razonables para creer" que Putin y su comisaria para los derechos de la infancia eran responsables de la deportación y traslado ilegal de niños desde las zonas ocupadas en Ucrania a Rusia.



Pero las opciones de que Putin sea juzgado en La Haya son remotas. La corte no tiene una fuerza policial propia para ejecutar sus órdenes de detención y es poco probable que el dirigente ruso viaje a uno de sus 123 estados miembro, que están en la obligación de arrestarlo si pueden.



La CPI declaró el pasado 18 de marzo que Putin "es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal (de menores) y del traslado ilegal (de menores) desde las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa".



Pero corte no tiene jurisdicción para procesar a Putin por el delito de agresión, es decir, la invasión ilegal de otra nación soberana. El gobierno holandés se ha ofrecido a albergar un posible tribunal para enjuiciar ese delito y se está formando una oficina para recopilar evidencias.



El nuevo Centro Internacional para el Enjuiciamiento del Crimen de Agresión debería estar operativo en verano, según anunció la agencia de cooperación judicial de la Unión Europea, Eurojust, en febrero.



Además, dos instalaciones petroleras rusas en regiones sureñas próximas a Ucrania fueron atacadas por aeronaves no tripuladas en lo que parece ser una serie de ataques contra depósitos de combustible tras las líneas enemigas, según reportaron los medios estatales rusos el jueves.



Cuatro drones alcanzaron una refinería en la región de Krasnodar, en la frontera con la anexionada península de Crimea, informó la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti citando fuentes policiales. Al parecer, otra instalación fue alcanzada en la vecina región de Rostov.