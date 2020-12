Hecha "a la medida de Cuba": activistas celebran iniciativa de la UE para sancionar a violadores de DDHH

Este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, religiosos cubanos alertan sobre un aumento del hostigamiento por parte de las autoridades del régimen contra de la libertad religiosa en la isla.

El Artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que "toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia", pero en Cuba, líderes y miembros de diferentes denominaciones de las iglesias cristianas sufrieron durante este periodo la imposición de multas, detenciones arbitrarias y demolición de templos, además de la restricción de salida del país, entre otras arbitrariedades.



El ejemplo más reciente se da en las últimas 48 horas, cuando el líder de los Bautistas Bereanos de Cuba, el pastor Daniel Josué Pérez Naranjo, hijo de uno de los fundadores de la denominación establecida en Cuba desde 1946, ha sido detenido e interrogado en dos oportunidades.

El religioso residente del poblado Chaparra, en la provincia de Las Tunas, asegura que está siendo acosado tan sólo por haber recibido una invitación para viajar a un evento religioso en los Estados Unidos en diciembre.

La Iglesia Bautista Bereana de Cuba, establecida por misioneros de la ciudad de San Luis, Missouri, fue declarada en 1976 como ilegal por el régimen cubano, que además procedió a confiscar sus templos y propiedades.

El primer arresto ocurrió el domingo en Chaparra y el segundo, el martes, cuando intentaba viajar rumbo a La Habana, donde debía asistir a una cita en la embajada estadounidense para recibir la visa. En esta segunda ocasión, fue interceptado por la Seguridad del Estado en el camión en cual viajaba y luego detenido.

“El domingo fui interrogado en la Estación de la Policía (PNR) de Chaparra y me hicieron mil preguntas y ayer salí para La Habana y entre los poblados de Guáimaro y Tunas, me bajaron del camión, me montaron en un auto lada y me llevaron para Victoria de las Tunas, allí fui interrogado por varias horas y amenazado. Ya en la noche mis hijos me fueron a buscar en un auto y me trasladaron para la casa, no puede llegar a La Habana, muy decepcionados estamos de esta situación”, apuntó el pastor.

Desde Santiago de Cuba, el apóstol Alain Toledano, quien es el presidente del Ministerio Apostólico Internacional Sendas de Justicia, expresó que la represión en contra de su iglesia y otros cristianos aumentó en esta etapa.

“Se están incrementando las amenazas de demoliciones de los templos de congregaciones no reconocidas legalmente, también el acoso directo contra pastores, todo eso lo están haciendo ahora mismo aquí en Cuba, dirigido por la Seguridad del Estado”, señaló Toledano.

El pastor evangélico Mario Jorge Travieso, líder del movimiento Viento Recio, con sede en Las Tunas, concluye que ellos únicamente tienen deberes y no derechos porque no existe una Ley de Culto.

“Cuando acude a nuestras iglesias una entidad determinada para multarnos, cosa que ocurre con frecuencia, para aplicarnos una acta de advertencia, esas personas son enviadas por el partido, el gobierno y la policía política”, afirmó el religioso.

Y para el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Lleonart es muy preocupante el aumento de la represión en contra de las libertades religiosas.

“El año concluye con violaciones flagrantes, la propia iglesia Católica como se vio hace unos días con la situación de San Isidro, que no permitieron entrar allí a religiosos que intentaron llegar, inclusive tenemos entendido que el propio cardenal Juan de Dios, hizo gestiones y se lo impidieron, pero esto va desde la Iglesia Católica, los evangélicos, hasta los grupos que no tienen reconocimiento legal”, destacó Lleonart.

Este lunes mediante un comunicado el Departamento de Estado norteamericano condenó al gobierno cubano por reprimir la libertad de culto.

Washington colocó a Cuba, Nicaragua, Rusia y las Comoras en una Lista Especial de Vigilancia para los gobiernos que han participado o tolerado "violaciones severas de la libertad religiosa".