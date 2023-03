Haydée Milanés pide la libertad de los presos políticos cubanos

La cantante cubana Haydée Milanés pidió en sus redes sociales la libertad de los presos políticos de Cuba y visibilizó los rostros de varias de las mujeres encarceladas por oponerse al régimen comunista.

"Pido la libertad para los más de mil presos políticos en Cuba! No más encarcelamientos, no más represión, no más intimidación, no más abuso!!

Tenemos una sola vida", escribió la artista que se presentará el próximo viernes en concierto en Miami.

La hija del legendario trovador Pablo Milanés (1943-2022) ha apoyado numerosas causas de la sociedad civil cubana y en esta ocasión utilizó las etiquetas #libertadparalospresospoliticos y #8msinpresaspolíticas, en referencia a la celebración del Día Internacional de la Mujer.

La cantante afirmó que en la isla "el sistema de gobierno es ineficiente para el pueblo".

"Lo peor de todo es que, además, no podemos disentir, porque ese sistema te censura, te acosa, te reprime, te encarcela, te tortura y te destierra", denunció en su texto, respaldado por miles de internautas y comentado por centenares en su perfil de Facebook.





En su post rememora: "Hace par de años, una amiga me dijo una frase que nunca olvido: "Mantener la salud mental en Cuba es una proeza". Son muchas las dificultades que se presentan en la vida diaria de los cubanos, de alimentación, de transporte, de falta de electricidad/agua, medicamentos y una larga lista de necesidades básicas, más el deterioro generalizado que se puede ver tan solo saliendo a caminar las calles o entrando a la casa de cualquier cubano. Eso hay que vivirlo para poderlo sentir y entender. Es la gran desilusión de pertenecer a un país hermoso, en el que podría ser maravilloso estar, pero cada vez se hace más insoportable vivir".

Estando en la isla la cantante se ha pronunciado a favor del artista encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara, contra los métodos represivos aplicados por el régimen de Cuba contra activistas y defensores de derechos humanos en la isla y a favor de la legalización del matrimonio igualitario en Cuba, entre otras causas civiles.