"¿Hasta cuándo me van a engañar?" padre de joven condenado por sedición estalla de impotencia ante respuesta de la fiscalía (VIDEO)

Wilber Aguilar, el padre del joven manifestante del 11 de julio Walnier Luis Aguilar Rivera encarcelado en el Combinado del Este, se pregunta hasta cuándo van a mentirle las instituciones del estado cubano.

En un video posteado el jueves en las redes sociales, tras regresar de la Fiscalía Provincial de La Habana, a donde fue citado para recibir respuesta a una reclamación sobre el caso de su hijo de 21 años, sentenciado en diciembre a 23 años de cárcel por el delito de sedición, expresó toda su frustración e impotencia.

"Este video es para aquí, para los cubanos que están allá arriba, engañando y mintiendo", declaró Aguilera refiriéndose a los dirigentes del régimen en cuyas manos, según le djio la fiscal que lo atendió durante la entrevista, está el caso de su hijo, y por tanto, ella "no puede hacer nada".

"No me voy a callar, voy a hablar, porque es una injusticia lo que han cometido y ustedes lo saben [...] pero no les importa. Las palabras de ustedes no concuerdan con sus acciones", aseguró Aguilera, dirigiéndose directamente a los que gobiernan el país.

Su familia ha explicado a los medios en varias ocasiones que es un joven con “problemas mentales", lo que está avalado por documentación médica presentados por su padre tanto en Fiscalía, como en la oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado.

En un video anterior Aguilar Bravo denunció que durante el juicio a su hijo y otros acusados, los testigos de la defensa les hacían preguntas que no iban con el caso, que los testigos de la fiscalía eran los únicos que tenían derecho a hablar y que los reos no se podían defender bien.



Wilber Aguilar forma parte de la Asociación de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos Cubanos, creada el 16 de enero.