"Hasta aquí he llegado": la crítica de Saramago al régimen en la primavera de 2003

Este 13 de abril se recuerda al escritor portugués José Saramago cuando en el 2003 criticó al régimen cubano en el diario español El País por el encarcelamiento ese año de 75 opositores y el fusilamiento de 3 jóvenes por intentar secuestrar la lanchita de Regla.

"Hasta aquí he llegado. Desde ahora en adelante Cuba seguirá su camino, yo me quedo", así se expresó el laureado con el premio Nobel de Literatura en 1998, fallecido en 2010.

Saramago defendió el derecho a disentir como acto irrenunciable de conciencia y aseguró que Cuba no ganó ninguna heroica batalla con el fusilamiento, pero sí perdió la confianza e ilusiones que él había depositado en ella.

No obstante, en octubre del mismo 2003, Saramago matizó, en entrevista al diario Juventud Rebelde, que él no había roto con Cuba, que seguía siendo amigo de Cuba, pero que se reservaba el derecho de decir lo que pensaba, aunque no se refirió a los hechos que motivaron su posición en el 2003.