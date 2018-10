Hallan más paquetes bombas; investigan a Florida como origen del envío

Las autoridades interceptaron el viernes otros dos paquetes dirigidos contra personas críticas del presidente Donald Trump: uno en Florida dirigido al senador demócrata Corey Booker, y uno en Nueva York dirigido al ex jefe de inteligencia James Clapper.

El presidente Donald Trump afirmó el viernes que está siendo culpado por los correos bomba dirigidos a algunos de sus críticos más destacados.

En un tuit publicado de madrugada, Trump escribió: "Es curioso ver como la mal calificada CNN, y otros, pueden criticarme a voluntad, incluso culparme por la actual oleada de Bombas y comparan de forma ridícula esto con el 11 de Septiembre y el bombardeo en Oklahoma City, pero cuando yo los critico se vuelven locos y gritan ‘¡Eso no es presidencial!'".

Críticos de Trump como el ex presidente Barack Obama, su rival demócrata a la Casa Blanca en 2016 Hillary Clinton, o el ex director de la CIA John Brennan, en la CNN, recibieron correos bomba que no llegaron a explotar.

En otro mensaje publicado en Twitter en la víspera, Trump dijo que gran parte de la ira en la sociedad está provocada por la “prensa tradicional”.

Brennan respondió al dirigente diciéndole que deje de culpar a los demás y se “mire usted en el espejo” y le aconsejó que “trate de actuar como presidente”.

La televisora CNN no respondió a los mensajes pidiendo comentarios.

Los investigadores buscaron el jueves por todo Estados Unidos al culpable y los móviles del extraño plan de enviar bombas por correo a críticos del presidente, analizando el interior de los artefactos para revelar si realmente se quería que estallaran o simplemente pretendían sembrar miedo dos semanas antes de las elecciones.

Otros tres dispositivos fueron vinculados a la conspiración _dos dirigidos al ex vicepresidente Joe Biden y otro al actor Robert De Niro.

El FBI confirmó este jueves que la legisladora demócrata Debbie Wasserman Schultz aparecía como remitente en los paquetes sospechosos enviados a personalidades políticas.

Schultz representa en la Cámara de Representantes del país a un distrito de Florida y, entre 2011 y 2016, fue la presidenta del Comité Nacional Demócrata (DNC, en inglés), el órgano que dirige el Partido Demócrata.

Medios nacionales y locales indicaron que los paquetes bomba enviados a figuras del Partido Demócrata como el expresidente Barack Obama (2009-2017) y la excandidata presidencial Hillary Clinton, así como a otras prominentes figuras de este partido, procedían de la oficina central del Servicio Postal ubicada en Opa-Locka.



Según el canal CBS, en estos momentos las autoridades investigan las señales que conducen a Florida como lugar de origen del envío, al tiempo que "se buscan en las instalaciones de correos paquetes (sospechosos) adicionales que coincidan con los diez enviados en los últimos cuatro días", recogió, por su parte, el canal Local 10 News.



Las autoridades intentan ahora determinan si los dispositivos estaban diseñados con la intención de explotar, o si simplemente fueron enviados para sembrar el miedo.

En un comunicado, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó que los paquetes tenían las mismas características: todos fueron enviados en sobres de manila con plástico de burbujas y, en su exterior, había unas etiquetas impresas a ordenador y donde figuraban las direcciones.



El hecho de que todos los destinatarios fueran miembros del Partido Demócrata o personas contrarias al presidente Donald Trump apuntan a una posible motivación política, aunque todavía se desconoce la autoría.



Estos sucesos se producen cuando apenas quedan dos semanas para la celebración de elecciones legislativas en el país, el próximo 6 de noviembre.