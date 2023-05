Aniversario 38 del nacimiento de Radio Martí

Hace 38 años, exactamente el 20 de mayo de 1985, nació Radio Martí. Una emisora que, desde tierras de libertad, fue pensada y creada para llevar información libre y sin censura al pueblo de Cuba.

La creación de la emisora, fruto de la Ley de Transmisiones a Cuba 98-111, había sido aprobada el 4 de octubre de 1983, después de que la senadora republicana de la Florida Paula Hawkins presentara un anteproyecto de ley que contó con un amplio respaldo bipartidista, y del entonces presidente Ronald Reagan.

El proyecto contó con dos figuras que fueron imprescindibles para su nacimiento: Jorge Mas Canosa, líder anticastrista en el exilio, abiertamente anticomunista, y Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos que dio luz verde, apoyó y financió la iniciativa para que se creara la emisora.

La voz del doctor Humberto Medrano dio inicio a las transmisiones.

Moisés López, fallecido en 2022, fue quien puso la voz durante la primera transmisión de la emisora hacia Cuba. En vida había recordado que cuando Mas Canosa le dio el micrófono, "casi en un susurro, me dijo: 'Toma, para que te saques la flecha que tienes en el corazón'".

Las voces de los locutores Moisés López, junto a Arístides Quinteros comenzaron a sonar para el pueblo de Cuba y así, comenzó a llegar a los oídos de cubanos la información libre que la censura castrista les ha negado.

“Buenos días, Cuba, les habla Moisés López, desde la capital de los Estados Unidos de América”, fueron las palabras que iniciaron este proyecto.

En 38 años Radio Martí le ha dado voz a opositores cubanos en la isla y a sus familias. Entre sus tantas coberturas se encuentran la masacre del Río Canímar, la del remolcador 13 de Marzo, la crisis de los balseros, la Base Naval de Guantánamo, las huelgas de hambre de activistas, las visitas papales a Cuba, el entierro del prisionero político Zapata Tamayo tras protagonizar una huelga de hambre en prisión, la visita del presidente Barack Obama a Cuba, las palizas y represión a las Damas de Blanco y a tantos activistas en diversos rincones de la isla, y las multitudinarias manifestaciones a lo largo de Cuba del 11-J.

En entrevista con Martinoticias a propósito del 38 aniversario de la fundación de Radio Martí, Ofelia Oviedo, quien "casi" fue fundadora de esta misión, pues comenzó a laborar en el departamento de Monitoreo cuando la emisora cumplía apenas tres años de creada, asegura que desde sus inicios y a través del sinnúmero de coberturas para el pueblo en Cuba en las que participó, se dio cuenta "del impacto que nosotros teníamos para la libertad de Cuba. Por la reacción especialmente del gobierno de Cuba y también del pueblo de Cuba".

Luego de trabajar en el departamento de Monitoreo de la emisora, Ofelia fungió como productora y Supervisora de locutores y productores.

A continuación, las palabras de Ofelia Oviedo, quien tras 29 años dedicada a la misión de Radio Martí, se retiró y hoy reside junto a su familia en la región oeste de Estados Unidos. Desde allí manifestó su solidaridad con el pueblo cubano.

Se cumple un año más de la fundación de Radio Martí. Qué has sentido y cómo te sentiste durante todos los años que trabajaste en la misión de Radio Martí?

Te diré que yo llegué tres años después. Empecé en el 88 en Radio Martí, en Washington. Casi casi soy fundadora, porque cuando yo llegué nada más que éramos pequeñitos radio. No estaba televisión y después mas adelante, internet. Ese principio fue histórico, porque era durante la Guerra Fría. El presidente Ronald Reagan todavía estaba en La Casa Blanca. Era otra etapa en lo que es la política de los EEUU hacia Cuba y de Cuba hacia los EEUU. Fue una época muy interesante. Conocí muchísimas personas que estaban saliendo de Cuba, que tenían ciertos cargos en el gobierno de Cuba. Iban por Radio Martí. Se les entrevistaba, se hacían programas especiales. Y lo más importante es que cada vez que salía algo de Radio Martí hacia Cuba, el gobierno de Cuba formaba una protesta, nos acusaba de tantas cosas que había que reírse.

Entonces, yo me di cuenta desde el principio del impacto que nosotros teníamos para la libertad de Cuba. Por la reacción especialmente del gobierno de Cuba y también del pueblo de Cuba.

Cuál sentías tú que era la misión de Radio Martí?

La misión de Radio Martí en esa época que yo creo que continuó durante todas las etapas, es darle la información al pueblo de Cuba. Darle una información que no tenían. Eso siempre.... las cartas, cuando salían las personas de Cuba, siempre nos decían: la información de ustedes, lo que yo escuché en este noticiero, en este programa, en esta entrevista, jamás (la había escuchado). Era como abrirle los ojos al pueblo de Cuba a través de la Radio. Y como siempre habían las personas que dudaban... pero yo creo que ya, cuando salieron de Cuba o cuando se abrió un espacio, un poquitico más de información, se daban cuenta de que lo que nosotros decíamos era la verdad, porque dábamos la información. No era como el gobierno de Cuba lo hace hacia el pueblo. Nosotros decíamos las cosas positivas y las cosas negativas que ocurrían en el mundo. Les dábamos esa información. Y de ahí tú tomas tu decisión: creo en esto o no creo en esto. Había que investigar bien, dar los datos, donde se encontraban, etc, etc... Cosas que lamentablemente estaban limitadas en un principio y hasta hoy día también están limitadas en Cuba.

Alguna anécdota que recuerdes como productora de Radio Martí, alguna vivencia que recuerdes con especial interés?

Yo creo que lo que me pasó al principio cuando yo estaba todavía estaba viviendo en Washington. Fue cuando Estados Unidos entró en Panamá para sacar a quien estaba al frente de Panamá, el general Noriega. A mí me llamaron en la madrugada porque yo estaba en monitoreo: yo escuchaba lo que decía la radio de Cuba. Esto fue como a las 3, 2:30 de la mañana. El director en aquel momento de Radio Martí, el doctor Ernesto Betancourt me llamó y me dijo: "te necesito por lo que esta sucediendo". El no me dio muchos detalles. Yo me vestí, él me recogió. Entonces monitoreé Radio Rebelde, Radio Progreso, Radio Reloj, a ver que decían. Porque ya eso estaba ocurriendo. En la madrugada ya estaba ocurriendo. Todas las personas de las noticias estaban. Todos los editores, escritores. Empezaron a llegar más y más empleados. Porque era algo... Imagínense: llegar y dar esa información. Interrumpimos la programación de la noche, que era una. programación más ligera, para dar esta noticia. Si recuerdo bien, Cuba, la radio oficial de Cuba no dio esta información hasta después de las 7:30 u 8 de la mañana. Ya estaba hecho, ya todo había ocurrido. Y yo me di cuenta del valor y la importancia que nosotros teníamos para darle esta información al pueblo de Cuba.

Un mensaje que desees enviarle al pueblo de Cuba hoy.

No pierdan la fe. Crean en la información que nosotros estamos dando, ofreciendo. Y no pierdan la fe, que un día en Cuba todo se va a abrir. Es que todo se tiene que abrir. El mundo se está abriendo. No tiene sentido lo que está pasando en nuestro país tan bello. Será una etapa y ustedes tendrán todo en sus manos para llegar a sentirse bien, cómodos y sentirse como todos los ciudadanos en todos los países libres. Les deseo lo mejor siempre.