Los habaneros se quejan de irregularidades en el suministro del agua potable, también de la poca efectividad en las reparaciones de los salideros y de los problemas que causan en las calles de la capital cubana.



Recientemente, José Antonio Hernández Álvarez, director general de Agua, Saneamiento y Drenaje Pluvial de la organización superior de dirección empresarial (OSDE) de Agua y Saneamiento, reconocía en declaraciones al oficialista diario Granma, que casi un millón de habitantes en el país sufren afectaciones en el suministro de agua.

De acuerdo a sus cifras, 400 000 personas se abastecen de agua por pipas y en los próximos meses llegarán a ser 800 000 habitantes los que reciban el agua potable por esta vía.

El funcionario mencionó que alrededor de 418 000 personas no reciben el servicio en los horarios y ciclos habituales, debido a la sequía, fundamentalmente en las provincias de Guantánamo, Holguín, Las Tunas, Camagüey, Sancti Spíritus, La Habana y Artemisa, donde la situación se agrava en el municipio de San Antonio de los Baños.



Una de las afectadas es Zoraida, una residente de Mantilla que prefirió no revelar su apellido y que asegura que en su zona el agua llega cada tres días y en horarios no adecuados.



"La ponen a las 5 AM y a las 11 AM ya la quitan y entonces la gente se queda sin agua, porque se van a trabajar y a las 11 ya no tienen agua", explicó la señora.



La activista María Elena Mir Marrero dijo a Radio Martí que las calles de la localidad playera de Guanabo, donde reside en La Habana, están llenas de huecos donde se acumula el agua potable y confluyen también las aguas albañales.

"El 90% de las fosas albañales están en la calle con desembocadura al mar", aseguró.



Mir Marrero alertó que los funcionarios de Salud Pública, siempre en la búsqueda de infractores que tengan en sus hogares posibles criaderos de mosquitos, no reparan en la gravedad de estas averías.

Acerca de los salideros de agua, el funcionario de la OSDE informó que en este momento existen más de 6 000 reportados, pendientes de solucionar, que representan casi el doble de la cifra histórica que se reportaba anteriormente. El 50 % de las averías se localiza en la capital.



Precisamente sobre este problema, una vecina de Santiago de las Vegas, en Boyeros, señaló lo que ocurre en la calle 407 entre 196 y 198 de esta localidad.