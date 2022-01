Guardia Costera de EEUU repatria a 33 balseros cubanos

El Centro de Prensa Internacional (CPI), dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), hasta este jueves permanece en silencio ante las recientes críticas de su gestión por parte de importantes asociaciones de prensa en España.

La entidad regula la acreditación de agencias y medios de prensa extranjeros en la isla, controla las credenciales que permiten a periodistas, fotógrafos, camarógrafos y productores ejercer en la isla y establece los permisos de acceso para cubrir determinados temas, eventos y espacios dentro de Cuba.

Este jueves el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Nemesio Rodríguez, pidió al gobierno cubano que devuelva todas las acreditaciones a los periodistas de la agencia española EFE para que puedan seguir informando "con plena independencia" sobre lo que ocurre en la isla.

Su pedido llega un día después de que la presidenta de EFE, Gabriela Cañas, admitiera que esta agencia de noticias se está planteando su permanencia en la isla, tras casi cinco décadas informando al mundo sobre lo que ocurre en Cuba.

“Nos están echando de Cuba. No podemos actualmente, con tan sólo dos periodistas, mantener los estándares de calidad que la Agencia Efe ofrecía hasta el momento en el país. Es muy penoso”, afirmó Cañas.

Por eso, advirtió que la empresa estudia sus opciones: “Nos estamos empezando a plantear nuestra permanencia en la isla. No podemos ejercer el periodismo libremente”, subrayó la presidenta, y añadió que Efe no tiene interés en irse de Cuba, pero quizá es preciso “informar desde fuera”.

Cañas aseguró que “desgraciadamente” la situación con el Gobierno cubano no se ha resuelto pese al apoyo diplomático del Ejecutivo español. Si a mediados de 2021 había siete periodistas trabajando en La Habana, ahora sólo dos -una redactora y un cámara- disponen de acreditación de prensa.

Las complicaciones para la agencia comenzaron cuando el Gobierno cubano empezó a dilatar sin explicaciones la concesión del visado de prensa del nuevo delegado, nombrado en julio del año pasado, y que aún no ha podido entrar en el país.

En julio de 2020, altos funcionarios del MINREX amenazaron a la corresponsal de la agencia española de noticias EFE en La Habana, Lorena Cantó, luego de que publicara en Twitter que agentes de la Seguridad del Estado vigilaban las casas e impedían la salida a periodistas independientes.

"Periodistas independientes de Cuba denuncian que, una vez más, las autoridades les impiden salir de su casa. No les ofrecen ninguna justificación, cosa que no me extraña, porque se trata de una persecución imposible de justificar. Las historias son de quienes las cuentan", escribió Cantó en la red social.

Su tuit generó reacciones inmediatas de dos diplomáticos de alto rango, que cuestionaron que Cantó usara el término "periodistas independientes" y la acusaron de "hacer política interna".

"A qué llamas "periodistas independientes"??? @lorenacantoEFE tu tuit es sin dudas es activismo politico, lo q no le corresponde a EFE", comentó Alberto González Casals, director del Centro de Prensa Internacional.

Más agresivo resultó el comentario de Juan Antonio Fernández Palacios (@JuantonioFdez), de la Dirección General de Prensa, Comunicación e Imagen del MINREX.

"Lorena. Lo d "independientes" me ofrece dudas. Es más, No lo creo. De lo otro [que] dices, ya hablaremos porque tampoco me parece ni creo sea la función d una corresponsal hacer política interna. Las historias No son de quienes se las inventan", señaló el funcionario.

El CPI asegura que su función es "coordinar e integrar todos los procesos relacionados con las políticas y estrategias comunicacionales de Cuba hacia la prensa extranjera, tanto del Ministerio como de los órganos y Organismos del Estado, implementando las decisiones que se requieran de la intervención de diversas autoridades, organismos y entidades cubanas" y su propósito es "ser los principales gestores de los intereses de la prensa extranjera hacia los órganos y Organismos del Estado, así como de las políticas y estrategias comunicacionales de estos hacia la prensa extranjera".