Guardia Costera de EEUU detiene a 23 balseros cubanos y repatria a 32

Lourdes Esquivel, esposa del preso político José Díaz Silva, intenta averiguar la situación de su esposo después que un recluso le comunicara que el opositor podría estar en huelga de hambre en el Combinado del Este, en La Habana.

“En la tarde de ayer, 5:45 pm, me llamaron del Combinado del Este, un recluso que no me dio su nombre, y me informó que Silva lleva más de tres días plantado en huelga de hambre por el motivo de que le quieren hacer una ‘Resolución’ que, dicen, es otra medida que van a tomar con él”, explicó la Dama de Blanco.

Esquivel dijo a Radio Martí no saber “qué cosa es ‘Resolución” y tampoco “el por qué le han suspendido las llamadas de teléfono”.

“En estos momentos me voy a dirigir a 15 y K (Departamento de) Cárceles y Prisiones, a averiguar que me pueden informar. Allí es donde todas las familias van a preocuparse por sus familiares, y espero que allí me den una respuesta porque, en el Combinado del Este uno va, te pasan para ‘Atención a la Ciudadanía’ y allí te dicen lo que les parece”, concluyó.

José Diaz Silva, líder del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), fue detenido el pasado 2 de marzo y permanece en la cárcel tras ser revocada su sentencia de dos años de trabajo correccional sin internamiento, acusado de una supuesta amenaza.

Prisionero político también durante la conocida como Primavera Negra de Cuba, en 2003, Díaz Silva, opositor de larga data al régimen cubano, ha padecido el constante hostigamiento de la policía política, con múltiples detenciones, amenazas, multas y permanente vigilancia a su vivienda.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)