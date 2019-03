Guaidó pide ayuda internacional para detener envío de petróleo a Cuba

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió este lunes ayuda a la comunidad internacional para detener los envíos de petróleo que hace el régimen de Nicolás Maduro a Cuba.



"Hemos decretado no más envío de petróleo a Cuba, no se van a seguir chuleando el dinero del pueblo de Venezuela (...), además no solamente lo decretamos, sino que solicitamos la cooperación internacional para hacer efectiva esta medida", dijo Guaidó en medio de una sesión legislativa de emergencia ante el apagón que sufre el país.

Asamblea decreta estado de alarma por apagón

El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, autorizó este lunes a Guaidó declarar un "estado de alarma nacional" debido a la "calamidad" que atraviesa la nación por un apagón que cumple 4 días.

Los diputados de la bancada opositora aprobaron de forma unánime el decreto, que se entiende "como modalidad del estado de excepción" y regirá por 30 días.

Venezuela sufre desde el pasado jueves un fallo del servicio eléctrico que afecta aún a gran parte del país, y que, según el Gobierno de Nicolás Maduro, ocurrió luego de un "ataque cibernético" a la central hidroeléctrica de Guri, que abastece a cerca del 70 % del territorio.

Pero el decreto señala que las "excusas" del régmen de Maduro están "llenas de mentira y de gran cinismo", y apunta a la desinversión y la ineptitud como la causa del corte.

(Con información de EFE y redes sociales)