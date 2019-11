Guaidó pide al pueblo de Venezuela marchar sin miedo, #TodaVzlaDespierta

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, exhortó este sábado a los ciudadanos a volcarse a las calles para luchar por la libertad de Venezuela y pidió a las autoridades policiales y militares seguir el ejemplo boliviano de apoyar al pueblo.

“Nuestra libertad siendo ejercida en la calle. El estar juntos unificando nuestras luchas e insistir hasta lograrlo es la gran victoria de hoy”, dijo en Twitter, en el marco de la convocatoria de concentraciones en todo el país, y con el hashtag #TodaVzlaDespierta.

El diario El Nacional reporta que en Caracas la marcha partirá desde el Unicentro El Marqués, Distribuidor Santa Fe, Altamira, Las Tres Gracias, Centro Comercial El Recreo y Sambil la Candelaria. Las movilizaciones se encontrarán en la plaza Brión de Chacaíto.

También informa que ha habido enfrentamientos entre manifestantes y la policía en Candelaria.

Guaidó pidió al pueblo no sentirse intimidado. “La dictadura ha querido infundir miedo e intimidar para que no protestemos, y tratará de hacerlo hoy. Pero no ha podido detener al bravo pueblo venezolano, ni logrará hacerlo”, aseguró.