Grupo Internacional de Contacto se declara listo para misión en Venezuela

El Grupo Internacional de Contacto, conformado por países de la Unión Europea y América Latina, se declaró este martes listo para efectuar una misión de alto nivel en Venezuela para proponer soluciones a la crisis que vive ese país.



"El Grupo Internacional de Contacto ha decidido continuar su labor sujeto a la evaluación de sus avances. El grupo está listo para llevar a cabo una misión de alto nivel en Caracas para presentar y discutir opciones concretas para una solución pacífica y democrática a la crisis", se indica en la declaración de la tercera reunión del foro celebrada en Costa Rica.



La declaración, firmada por 11 países, fue leída por la vicepresidenta de la Comisión Europea y Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, y el canciller de Costa Rica, Manuel Ventura.



Mogherini explicó en una conferencia de prensa que las medidas concretas que propondrá la misión de alto nivel próximamente "requieren de cierto nivel de confidencialidad", por lo que no las explicó en detalle.



El canciller costarricense dijo que aún no se ha definido quiénes integrarán la misión, pero aseguró que la necesidad de elecciones presidenciales será la piedra angular.



La misión de alto nivel tiene el objetivo de "reunirse con las partes involucradas en el conflicto con el propósito de seguir avanzando para que se puedan realizar lo antes posible unas elecciones creíbles", aseguró Ventura.



Lo que sí confirmó Mogherini es que el Grupo Internacional de Contacto extenderá su trabajo más allá de los 90 días que se había establecido como límite cuando fue conformado, ya que los integrantes consideran que han dado "pasos importantes" aunque "no "suficientes" hacia una salida pacífica y democrática a la crisis venezolana.



El Grupo Internacional de Contacto también anunció este martes la conformación de un grupo en Caracas que se dedicará a impulsar labores humanitarias en beneficio de los venezolanos.



"El Grupo Internacional de Contacto establecerá un grupo de trabajo humanitario en Caracas y hace un llamado a los donantes para que intensifique sus contribuciones", se indica en la declaración.



Venezuela afronta una crisis política y social que se acentuó después de que el pasado 23 de enero el líder del Parlamento, Juan Guaidó, se declaró mandatario interino al invocar unos artículos de la Constitución venezolana.



Guaidó ha logrado el respaldo de buena parte de los países del continente americano y una veintena de naciones europeas.



La oposición venezolana no reconoce el nuevo mandato de seis años que juró Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, al considerar ilegítimas las elecciones de mayo del año pasado.



La semana pasada, Guaidó encabezó un efímero alzamiento militar junto a unas decenas de militares y llamó a la Fuerza Armada a desconocer a Maduro.



Maduro calificó como un intento de golpe de Estado esa acción, que dejó cinco personas fallecidas y otras 233 detenidas, según informó el lunes el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab.

(EFE)