GraciasOmara: campaña en solidaridad con profesora expulsada en Cuba

Estudiantes y profesores del Instituto Superior de Diseño (ISDI) lanzaron una campaña de apoyo a favor de la académica y activista Omara Ruiz Urquiola, tras su expulsión de ese centro de altos estudios “por motivos políticos”.

“Queremos a Omara. Estamos orgullosos de haber sido sus alumnos o compañeros de trabajo. Sabemos el valor de su enseñanza. La apoyamos sin importar su posición política. Nos interesa Omara como ser humano, como profesora”, señala una página en internet donde se recogen firmas en muestra de solidaridad con Ruiz Urquiola.

La campaña, que se libra también en las redes sociales, promueve el uso de la etiqueta #graciasOmara en reconocimiento a la labor de la profesora de Historia del Diseño como forma de protesta por su expulsión.

La organización no gubernamental checa People in Need hizo referencia a la campaña en su cuenta de Twitter.

​La docente, con más de 20 años de experiencia en la enseñanza superior, dijo el lunes a Radio Televisión Martí que esta fue “una expulsión por motivos políticos”, en la que las autoridades universitarias "han fabricado un informe falso” para justificar su decisión.

“Este hostigamiento velado es de hace unos cuantos años, pienso que desde 2016, y se me ha tratado de ir marginando y marginando para poder fabricar el informe, que de cualquier manera es absolutamente desmontable”, explicó.