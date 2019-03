Maduro expulsa al embajador de Alemania

La cancillería de Venezuela declaró el miércoles persona non grata al embajador de Alemania, Daniel Kriener, por "recurrentes actos de injerencia" y le dio un plazo de 48 horas para salir del país.

Pero el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que la expulsión del embajador alemán es una "amenaza" a Alemania.

"Hoy el régimen, quien usurpa funciones, quien no tiene cualidades para declarar persona no grata no solamente (a) nadie, simplemente ejerce coacción, simplemente es una amenaza, y así debe ser tomada por el mundo libre, a un embajador y a un país (...) que ha aportado mucho en materia de ayuda humanitaria", indicó.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania dijo que está consultando con aliados cómo responder a la expulsión de su embajador en Caracas.

En el comunicado divulgado en la cuenta de Twitter del ministro Jorge Arreaza, la Cancillería dijo que los actos de Kriener "contravienen las normas que rigen las relaciones diplomáticas".

El ministerio no dio detalles sobre cuáles actos habría cometido el diplomático alemán, quien el lunes fue uno de los al menos tres altos representantes europeos que recibieron en el aeropuerto internacional al presidente del Congreso, Juan Guaidó.

Arreaza cuestionó que Kriener ejerza en Venezuela "un rol público más propio de un dirigente político" y criticó lo que calificó como actos "de intromisión en asuntos de competencia exclusiva del pueblo y de las autoridades del Estado venezolano".

