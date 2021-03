Gente de Zona y otros artistas y periodistas cubanos respaldan a huelguistas de UNPACU

El intérprete de “Patria y Vida”, Randy Malcom, integrante de Gente de Zona mostró admiración por los opositores de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), en huelga de hambre desde el 20 de marzo.

“La música me lo ha dado todo y me lo seguirá dando, con la música cambié la historia, con la música logré muchas cosas que nunca pensé. Desde Cuba el sueño es más limitado pero no imposible, no me siento capaz de obligar a nadie a hacer lo que nunca hice porque el miedo me comía, yo quería gritar VIVA CUBA LIBRE y ABAJO LA DICTADURA pero nunca tuve los h....”, escribió en su Instagram.

“Por eso mis respetos para la UNPACU, para SAN ISIDRO y todos los PRESOS POLÍTICOS. Mi decisión fue tomada porque sentía que podía hacerlo desde un lugar más seguro y porque sabía que mi voz atravesaría el mundo para denunciar todo lo malo que ha pasado en CUBA durante el 2021, como por ejemplo no tener LIBERTAD DE EXPRESIÓN y que no se cumplan los DERECHOS HUMANOS algo tan sencillo como eso. Por eso hoy grito PATRIA Y VIDA por todos aquellos que tienen miedo, me arrepiento una y mil veces por no haberlo gritado antes”, escribió uno de los intérpretes de "Patria y Vida".



Otros artistas de renombre como Pancho Céspedes y Tania Bruguera han mostrado apoyo a los huelguistas.

Algunos han comenzado a subir a redes sociales fotos con un girasol en respaldo a la iniciativa de Ferrer, que ha empleado esa flor como símbolo en protestas anteriores. También han posado con en símbolo de la "L" de libertad que han usado numerosos opositores cubanos en las últimas décadas.

Entre los que han respaldado esta iniciativa destacan figuras de mucha visibilidad en redes como Luz Escobar, Carolina Barrero, AfrikReina, Mijail Rodríguez, Reinier Leyva Novo, Liu Santiesteban, Olivia Manrufo y María Matienzo.