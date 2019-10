Gente de Zona, ¿víctima de tortura mediática?: viceministro sale en defensa del dúo

El viceministro de Cultura de Cuba, Fernando León Jacomino, dijo este miércoles que los integrantes del popular dúo reguetonero Gente de Zona fueron víctimas de "tortura mediática" a su regreso a Estados Unidos tras un polémico concierto en La Habana.

La agrupación recibió una ola de críticas en Miami por la presentación en el Malecón habanero, que ofrecieron de forma gratuita y a la que asistieron altos representantes del Gobierno cubano. Una campaña impulsada por el presentador cubano Alex Otaola pide a las autoridades estadounidenses retirarles la residencia permanente.

"Cuando llegaron a Estados Unidos, los amenazaron con quitarles la green card (...). Los muchachos terminaron declarando contra Cuba. Es mucha la presión, lo que hacen con Gente de Zona es torturarlos mediáticamente hasta que terminan declarando lo que ellos quieren", dijo el viceministro en entrevista con Sputnik Mundo.

"Gente De Zona trabaja en nombre de la dictadura en Cuba y sirve a sus intereses. Esta es una solicitud para abrir una investigación para posiblemente retirar su tarjeta de residencia permanente debido a su vínculo con el Gobierno cubano", dice la campaña impulsada por Otaola en la plataforma ciudadana de la Casa Blanca We The People.

La iniciativa busca reunir 100 mil firmas en apoyo a su pedido de abrir una investigación para retirar la condición de residentes permanentes en EEUU Alexander Delgado y Randy Malcom Martínez por presuntos "vínculos con el gobierno cubano".

Jacomino añadió que a pesar de la situación el Ministerio de Cultura que él representa no puede distanciarse de los reguetoneros. "(...) ¿Nos vamos a distanciar de esos muchachos que se formaron en Cuba y que además fueron a La Habana y no cobraron un peso por hacer ese concierto? Nosotros no nos podemos dar ese lujo", declaró.

Entrevistado por el medio ruso durante la 42 Feria del Libro de Uruguay, Jacomino dijo que el intercambio cultural entre Cuba y Estados Unidos "se mantiene", aunque a su juicio "se ha reducido drásticamente", a pesar de que "todavía hay muchas agrupaciones artísticas cubanas que viajan a Estados Unidos aún en estas condiciones".