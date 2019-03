General que escapó a Colombia: hay crisis entre militares venezolanos por politización

El general venezolano Carlos Rotondaro, que escapó a Colombia, dijo que existe una crisis entre los militares del país petrolero y que uno de los problemas que enfrenta la fuerza armada nacional es la politización.



Rotondaro presidió durante 10 años y hasta 2017 el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), que se encarga de administrar hospitales públicos y distribuir medicamentos para enfermedades crónicas, y fue sancionado por Estados Unidos en marzo de 2018 por una gestión cuestionada.

"Hay una crisis institucional, social, política, económica y militar, la más grave crisis en la historia republicana de Venezuela", dijo Rotondaro en una entrevista telefónica con Reuters.

El oficial escapó hace unos días a Colombia sin documentos.

"Al salir sin pasaporte, la forma más segura y expedita era por Colombia", señaló el general que hace dos años dejó de ocupar cargos en el gobierno de Nicolás Maduro, que hasta ahora no ha informado de su retiro.

Rotondaro, exministro de Salud en 2009 y 2010, dijo que una de las dificultades que enfrenta la Fuerza Armada es la alta penetración de la política.



"Uno de los problemas de la fuerzas armada es la politización y la ideologización (...) Hoy tenemos unas fuerzas armadas político partidista muy penetrada y esa partidización se ve en niveles de comando", señaló.



Desde enero, cientos de oficiales han desertado y cruzado la frontera hacia Colombia, lo que se aceleró luego de una oferta de incentivos jurídicos del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.



Rotondaro no descarta que la oferta de Guaidó influya en los militares, que son un soporte clave del gobierno.

"Eso debe tener un aspecto que motive o que dé al personal plantearse hacia una alternativa y recuperación del país".



El militar, quien es cuestionados por una ONG de salud y derechos humanos, dijo que abandonó al oficialismo porque "había indolencia de parte del gobierno de Maduro en la atención de los aspectos fundamentales, se aleja del bienestar del pueblo".



"Como venezolano y militar, el deber es defender a la patria, no defender un gobierno donde el interés personal prima sobre (lo) colectivo", dijo.



"Al tomar la decisión (de hablar) no es que quiero sacudirme de sanciones (de Washington) o quiero tener un beneficio o estoy esperando un cargo de un próximo gobierno, quiero que los venezolanos podamos resolver esto en un proceso electoral transparente", agregó.



El Ministerio de Comunicación no respondió a solicitudes de comentarios.