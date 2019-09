“Game of Thrones” se despide de la TV con su último Emmy (VIDEO)

La cantante, pianista, compositora y actriz cubana Aymée Nuviola afirmó este domingo que viajar a su país por cuestiones de trabajo "no quiere decir que esté apoyando el régimen" que gobierna la isla desde hace seis décadas.

"Hay personas a quienes les cuesta aceptar que no necesariamente porque viajes a Cuba quiere decir que estás apoyando un régimen, que estás apoyando un gobierno o que vas a meterte en política", afirmó en entrevista a Efe Nuviola, que reside en Miami y cuenta con más de 35 años de vida artística.



La artista, considerada como la "sonera del mundo", llegó a la ciudad colombiana de Barranquilla para participar en el festival Barranquijazz, donde agregó que "la gente va a entender que si tú quieres ir a tu país y hacer una colaboración musical con artista de tu país, puedes hacerlo".



Nuviola se considera afortunada porque su música ha llegado hasta la isla y no "es fácil que te pongan en la radio no viviendo en Cuba sino en Miami".



"Nosotros no estamos usando ninguna de las partes para lograr nada, lo que hacemos sencillamente es hacer lo que nosotros hacemos como artistas para dejar un legado, lo mismo para Cuba, que para Miami y para el resto del mundo que quiera reconocerlo”, expresó antes de su presentación en esa ciudad del Caribe colombiano.



Al opinar sobre la problemática que enfrentan los migrantes en Estados Unidos, la ganadora del Grammy Latino en 2018 sostuvo que "la política del presidente (Donald) Trump es bastante dura y en algunos momentos se descontrola y se sale de lo normal".



Acompañada de su esposo y mánager, Paulo Simeon, la artista de

frondosa cabellera destacó el importante momento que está viviendo, especialmente por su gira "Journey Tropic Band Music", de la que

producirá un nuevo álbum y un DVD.



"También acabamos de venir de Japón en una gira que se llama

'Viento y tiempo' que hicimos con el maestro Gonzalo Rubalcaba.

Estuvimos en Curazao en donde la presentación fue multitudinaria, tenemos previsto ir a Atlanta, Orlando, volveremos a Bogotá y tenemos propuestas para Brasil", detalló.

Sobre su extensa carrera artística, que inició desde muy niña, contó que "ha sido más de resistencia que de velocidad, me la he disfrutado mucho y con etapas diferentes. Comencé como un dúo con mi hermana Lourdes, de ahí estuve con la orquesta de Pachito Alonso, después en una orquesta nuestra con mi hermana, luego seguí como solista y así ha sido paulatino".



Recordada por personificar en 2015 a Celia Cruz en una telenovela colombiana, Nuviola expresó que ese fue un reto que debió asumir con mucho respeto y humildad "por lo que representa encarnar un personaje de ese tipo".



"No se puede perder la perspectiva que estás encarnando a una persona que muchos conocen y todo el mundo ha hecho suya, así que todos tienen su idea y su versión de ese personaje. Todos la han idealizado de alguna manera y van a ser susceptibles acerca de cualquier cosa que digas o hagas acerca de ese personaje", anotó.



Sobre el futuro de la música latina y en especial de la salsa, Nuviola dijo estar triste al considerar que el daño se lo están haciendo los medios de comunicación porque difunden más lgunos géneros que otros.



"Creo que deben difundir parejo y que la gente elija lo que quiere escuchar, pero si prendes una radio y ponen 800 canciones urbanas y la única que ponen de salsa es de un cantante que ya se murió, cómo vas a competir", dijo.



Aunque aclaró que no estaba en contra de ningún género, porque le importa es que esté bien hecho, sostuvo que están relegando otros géneros que identifican lo latino y sus raíces.



"Desde cuándo no ves una figura joven, nueva, en el género de la salsa, y (a diferencia) todos los días sale un reguetonero nuevo. Es más, los que ya están establecidos como el mismo Canario, como Oscar De León, han seguido grabando, y la gente no conoce sus canciones nuevas", concluyó.